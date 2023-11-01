蘋果Scary Fast發表會幕後功臣 iPhone擔綱拍攝

蘋果31日舉行「Scary Fast」（快得嚇人）特別活動。(美聯社)

蘋果公司31日舉辦Scary Fast線上特別活動，發表搭載M3系列晶片 的MacBook Pro筆電和搭載M3的24吋iMac電腦，今天蘋果公布幕後紀實，此次活動以iPhone 拍攝、以Mac剪輯。

蘋果在官網發文說明，Scary Fast（快得嚇人）活動中的所有演講者、地點和無人機鏡頭，均使用iPhone 15 Pro Max拍攝，由知名紀錄片導演歐克斯（Brian Oakes）執導。

製作團隊使用多台iPhone 15 Pro Max拍攝片段，運用Blackmagic Camera App 和Tentacle Sync的整合功能。Blackmagic Camera App為iPhone增加數位底片攝影機的控制功能；Tentacle Sync透過藍牙連接，能使片場的Mac和預覽螢幕等所有裝置，在整個製作過程中達到同步。

蘋果指出，配備全新USB-C連接器的iPhone 15 Pro Max在資料傳輸方面大幅躍升，使用相容的USB 3連接線時，傳輸速度高達10Gbps，可實現新的工作流程，例如直接將ProRes格式影片錄製到外接SSD硬碟，讓工作團隊能夠近乎即時查看片段，並立刻進行調整。

在後製過程中，剪輯師還可以利用Apple Log編碼帶來的更高動態範圍，在色彩分級方面擁有更多掌控度和彈性。