蘋果iPhone 15上市當月銷售不如前 華為成關鍵因素

數據顯示，蘋果最新款iPhone上市當月在中國的表現不如前一代產品。(路透)

彭博資訊報導，愈來愈多證據表明，蘋果最新款iPhone 在中國的表現不如它前一代產品，說明這家全球最具價值的品牌在它最重要的海外市場遭遇挫折。

市場研究機構GfK提供的銷售數據表示，iPhone 15系列上市的那個月，銷量較去年同期下降6%。這個數據涵蓋所有通路的終端消費者銷售情形。行動產業追蹤機構IDC估計，蘋果第3季出貨量下降4%。兩家機構都認為華為 重返行動領域是關鍵原因。GfK表示，儘管面臨供應限制，華為Mate 60系列上市當月的銷量接近150萬台，較一年前增加一倍多。

GfK中國資深分析師Hayden Hou表示：「在華為銷售強勁成長的背景下，蘋果iPhone 15系列銷量下降6%。華為Mate 60系列未來料將繼續保持強勁的銷售動能。」

Counterpoint Research和Jefferies分析師本月稍早公布中國初步銷售數據，由於中國經濟面臨挑戰、打擊消費者需求，蘋果銷售下滑可能高達兩位數。隨iPhone 15推出，蘋果升級產品線的幾項關鍵功能，但未能在中國市場掀起成長的狂風巨浪。

蘋果營收約有20%來自中國，僅次於美國。此外，世上的iPhone幾乎全透過鴻海等合作夥伴於中國製造。

但中美關係日益緊張使蘋果的地位岌岌可危。彭博9月報導，北京 擴大禁令，要求政府支援機構和國有企業的某些部門不得使用iPhone。

蘋果已持續探索，要將生產擴及印度和東南亞，以減少對中國製造業的依賴，但長期影響還不確定。本月，北京對蘋果最重要iPhone組裝商鴻海發起稅務和土地使用調查，局勢愈發混沌。

最新的IDC報告說，上季，中國本土品牌榮耀和Oppo勇奪中國市場的前兩名。2020年從華為分拆出來的榮耀，近幾周推出多款可折疊機，專注於仍顯現強勁增長的智慧手機領域。