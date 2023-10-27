蘋果Apple Watch遭ITC認定侵權 聖誕節恐遭禁止輸入美國

ITC裁定，蘋果部分機型的智慧手表Apple Watch侵害專利，並發布進口禁令。（路透）

國際貿易委員會（ITC）26日裁定，蘋果部分機型的智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 侵害醫療技術業者Masimo的血氧監測專利，並發布進口禁令，可能禁止這些機型輸入美國，預定60天後生效，若拜登 總統未否決，禁令可能在聖誕節當天生效。

不過，蘋果仍可提出上訴，彭博資訊分析師認為，蘋果可能會在禁令生效前和Masimo達成支付授權費的協議，因此不太可能造成太大影響。

禁令適用Apple Watch 6~9

ITC發布26日對部分款式的Apple Watch發布限制排除命令（LEO），禁止侵權的手表與零組件輸入美國。這項命令指出，至少四款Apple Watch侵害Masimo的兩項燈光感測器專利，但未明確指稱可能受影響的Apple Watch機型。彭博資訊指出，這項進口禁令可能至少適用於Apple Watch Series 6、7、8、9。

在ITC發布進口禁令後，接下來拜登政府有60天評估期，決定是否要以政策疑慮為由否決，之後才會生效，若拜登未否決，禁令推算將在12月25日生效，而政府鮮少否決ITC的進口禁令。

蘋果2020年來在Apple Watch都安裝血氧濃度器感測器，Masimo在2021年向ITC狀告蘋果Apple Watch Series 6侵害其測量血氧水準的相關專利，指稱侵權產品是在中國製造；蘋果後來已把部分產線移往越南。ITC行政法官巴塔查理亞1月初步認定Apple Watch侵權。

蘋果將上訴 或盡快與Masimo和解

蘋果有好幾種迴避禁令的可能方式，包括調整Apple Watch的軟體、和Masimo達成和解，或在政府評估期結束後，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。蘋果表示將提起上訴，同時也說這項禁令不會對其手表造成立即的影響。

彭博分析師認為，ITC的進口禁令不會對蘋果造成太大的實際風險，因為根據過去類似案例的分析顯示，Masimo沒有太多取得有利授權金的籌碼，因此蘋果可能趕在進口禁令生效前，和Masimo敲定協議。