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蘋果AirPods耳機要改款了 明年起陸續推新品

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司計畫全面改革AirPods耳機產品線，部分新品2024年面世。（美聯社）
蘋果公司計畫全面改革AirPods耳機產品線，部分新品2024年面世。（美聯社）

彭博資訊報導，蘋果公司計畫對AirPods耳機產品線進行全方位改革。

知情人士透露，這些變化包括2024年推出改進過的入門款AirPods，隔年發布新款的Pro。蘋果正在更新耳機設計、充電盒外觀，以及音質。新款的AirPods Max耳機也將於2024年面世。

AirPods是蘋果最暢銷產品類別之一，尤其耶誕假期送禮很受青睞，消費者選購新iPhone時也常一併加購。根據Canalys的數據，AirPods領先無線入耳式耳機市場，去年銷售的市占率大約32%，每年產生大約400億美元營收。

根據彭博，定價169美元的第三代AirPods的銷量並不理想，消費者經常選擇省錢買定價129美元的第二代AirPods，或買有降噪功能的高階版。蘋果因此計畫明年稍晚將第二代和第三代AirPods都淘汰掉，以兩款第四代AirPods取而代之，價格與現有款式差不多，但差異化加大。

它們的外型看起來像是混合了第三代AirPods和Pro，耳桿都變短，但高階版有降噪功能，充電盒有用於Find My警報的揚聲器，讓用戶弄丟充電盒時能更容易找得到。新的低階版戴起來貼合度更好，但不太可能像AirPods Pro那樣有可替換的耳塞套。第四代AirPods會改採USB-C接口充電。

蘋果明年底左右會更新AirPods Max，增加USB-C接口和新色的選擇，但不會有太多其他變化。於此同時，AirPods Pro將在2025年有新設計和新晶片，可能有與聽力健康相關的功能。

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