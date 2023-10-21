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iPhone將愈來愈像安卓？分析師指未來螢幕全面擴大

TVBS新聞網／編輯顏敏翔即時報導
iPhone的「動態島」功能模糊了軟硬體之間的界線，流暢地提供一種與活動、提示和通知互動的新方式，但被傳出只會再用2年。（圖：蘋果提供）
iPhone的「動態島」功能模糊了軟硬體之間的界線，流暢地提供一種與活動、提示和通知互動的新方式，但被傳出只會再用2年。（圖：蘋果提供）

蘋果在去年的iPhone 14 Pro系列首度帶來動態島，並在今年讓iPhone 15全系列都搭載此功能，不過有分析師指出動態島可能只會再用2年，未來iPhone 17的螢幕將全面擴大，且設計會愈來愈像安卓Android）手機。

根據調研機構DSCC分析師Ross Young爆料，明年iPhone 16系列的升級主要聚焦在高階Pro系列，兩款機型的螢幕尺寸將放大至 6.27及6.86吋，機身比例會從現行的19.5:9稍微拓展至19.6:9，至於入門版iPhone 16的規格則與iPhone 15差別不大。

接著Ross Young再透露有關iPhone 17的訊息，他表示 iPhone 17全系列都會有明顯變化，首先是入門版iPhone 17的螢幕尺寸將比照Pro系列改為6.27與6.89吋，同時還會搭載LTPO螢幕，具備自適應更新率技術，並支援最高120Hz刷新率，不過螢幕頂部仍會使用動態島。

至於iPhone 17 Pro系列將會首度採用傳聞已久的螢幕下Face ID模組，再搭配挖孔的前鏡頭設計，讓手機可以更接近「全螢幕」，設計將與當前主流的安卓手機相近。

果粉崩潰？分析師爆iPhone未來螢幕變化　設計愈來愈像安卓

TVBS新聞網

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