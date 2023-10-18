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X平台推年費1美元訂閱方案 擋機器人帳號 這2國率先實行

編譯季晶晶／綜合報導
社群平台X測試年費1美元的訂閱方案，以減少機器人帳號。（美聯社）
社群平台X測試年費1美元的訂閱方案，以減少機器人帳號。（美聯社）

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X（前名為推特），正開始測試一種訂閱方案，對於想貼文或與其他用戶互動的網路新帳號收取年費1美元，希望有助清除機器人帳號。目前規畫將在紐西蘭和菲律賓率先推出。

華爾街日報（WSJ）報導，X在17日表示，將在紐西蘭和菲律賓測試新的「不是機器人」（Not a Bot）計畫，未經驗證的新用戶每年須支付1美元的訂閱費，才能發布貼文並與其他貼文互動，現有用戶則不受影響。

未支付費用的新用戶只能閱讀貼文、觀看影片和關注帳戶，無法貼文、按讚、回覆文章或使用書籤功能保存貼文。

X在一篇文章說，「開發這項新測試，是為了支持我們在減少垃圾訊息、降低對我們平台的操縱及機器人活動的原已成功努力，同時以收取少量費用，平衡平台的可取得性，而非驅動獲利」，「到目前為止，訂閱選項已證實是大規模有效的主要解決方案」。

目前還不清楚這項計畫是否、或何時可能擴展到其他國家。

近一年前以440億美元收購推特的馬斯克，上個月提出了向用戶收費的想法，作為排除虛假和垃圾帳戶的方式之一。

X目前的訂閱計畫為X Premium（前身為Twitter Blue，推特藍勾勾）每月收費8美元，包括驗證和提高貼文的可見度。

推特 馬斯克 華爾街

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