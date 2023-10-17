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Netflix快要漲價？逼觀眾改訂「有廣告版本」更有賺頭

編譯葉亭均／綜合外電
影音串流業者Netflix傳出即將調漲訂閱價格。(路透)
影音串流業者Netflix傳出即將調漲訂閱價格。(路透)

路透報導，影音串流業者Netflix打擊違規密碼共享的行動，可能帶動第3季訂閱戶數大增約600萬戶，而且Netflix在18日公布財報時，預期將宣布漲價。

Netflix是目前唯一有獲利能力的大型串流業者，該公司今年來拒絕加入迪士尼公司（Walt Disney）等同業調高無廣告版訂閱方案價格的做法，而是打擊家庭以外密碼共享。Netflix曾表示，其服務被分享給沒有訂閱的1億多個用戶。

有媒體在10月初報導，Netflix可能在好萊塢演員罷工行動結束後調漲訂閱價格。五個月的罷工事件已使得好萊塢充滿動盪，而美國編劇工會上周與主要的製片業者達成新的合約協議。

不過，Netflix則是挺過這次罷工的衝擊，主要因為它有更大的國際市場與強而有力的內容。

分析師說，Netflix在歷經去年推出的有廣告版本進展緩慢後，他們預期Netflix未來幾個月內將調高無廣告版本的訂閱價格，藉此推動更多訂閱戶選擇有廣告版本。有廣告版本是靠廣告支撐，使得每位用戶能帶進的營收更多。

分析師說，在Netflix打擊密碼共享後，迄今多數觀眾都是選擇訂閱無廣告方案。有廣告的標準方案每月價格為6.99美元，無廣告版本則從15.49美元起跳。

Insider Intelligence分析師貝奈斯（Ross Benes）說，利用這些漲價策略，「Netflix明年的有廣告版本觀眾可能增加一倍」。他預期Netflix未來會播放更多廣告給用戶，跟進同業的做法。

根據Visible Alpha估計，有廣告版本預期第3季帶進1.88億美元營收，訂戶新增280萬戶。

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