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蘋果iPhone 15中國銷售不如預期 庫克突訪成都救人氣

記者黃雅慧／即時報導
蘋果CEO庫克在成都太古里的Apple門店與消費者互動。（取材自中國日報微博）
蘋果CEO庫克在成都太古里的Apple門店與消費者互動。（取材自中國日報微博）

據彭博報導，蘋果新款智慧手機iPhone 15在中國銷量低於上一代機型，首波銷量下降近5%，蘋果股價也受影響。蘋果CEO庫克近日突然造訪成都，16日並在微博發布的一張成都安順廊橋的相片寫道：「你好，成都！iPhone 15 Pro Max拍攝下了這張歷史悠久的安順廊橋的絕美照片」，為i15搶救人氣的意味濃厚。

庫克16日深夜繼續在微博發出另一則貼文，內容提及皇牌遊戲《王者榮耀》誕生於成都，現已在App Store上風靡全球，他並感謝「天美工作室」和所有在Apple成都太古里參與競技的高玩們，稱「今晚熱度爆棚」。這則貼文還附上一段約30秒的影片，展示他在蘋果專門店內與一批用戶互動。

Counterpoint Research調研報告數據顯示，與去年同期的iPhone 14系列相比，iPhone 15系列在上市後的前17天在中國銷量出現了下滑，分析師估計下滑幅度在4.5%左右。但對於蘋果來說，這就代表少賣了數百萬支手機。

該調研報告將智慧手機在陸銷量下滑的主因歸咎於中國的經濟狀況，報告稱，iPhone 15在美國發售後頭九天的銷量與2022年（iPhone 14）相比大約出現了兩位數增長。

但也有分析認為，蘋果新機在中國銷售遇冷與華為手機崛起有關。傑富瑞（Jefferies）分析師 Edison Lee等人表示，在Mate 60 Pro的意外亮相的影響下，導致iPhone 15在中國市場的銷量下滑。預估華為將成為大中華區最暢銷的智慧型手機製造商，這一趨勢並將延續至2024年。

蘋果於9月12日推出新一代智慧手機iPhone 15，該款手機於9月22日正式銷售，起售價為799美元。

庫克16日在微博帳號發文稱，這張安順廊橋的「絕美照片」就是用iPhone 15 ...
庫克16日在微博帳號發文稱，這張安順廊橋的「絕美照片」就是用iPhone 15 Pro Max拍攝。（取材自庫克微信帳號）

iPhone 庫克 華為

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