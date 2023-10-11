法控iPhone 12電磁波太強 蘋果官網揭原因：沒更新軟體也安全

蘋果公司表示公司計畫遵守法國電磁波測試要求，透過軟體更新來避免iPhone 12在接觸靜態表面時釋放較多的電磁波。（路透）

蘋果公司（Apple ）10日表示公司計畫遵守法國電磁波測試要求，透過軟體更新來避免iPhone 12在接觸靜態表面時釋放較多的電磁波。

路透報導，法國國家頻譜管理局（L'Agence Nationale des Frequences, ANFR）上個月表示，iPhone 12釋出的電磁波超過許可上限，要求停售這款上市三年的手機。蘋果已對這項調查結果提出異議。

蘋果針對法國測試結果之所以迥異於其他允許販售iPhone 12的國家，提出迄今最詳盡的解釋。

蘋果在上傳官網的文章中說，10多年來，iPhone手機都配備感測器，當感應出機身接近人體時，電磁波會較低，當機身不在人體附近，諸如擱置桌上時，電磁波會些許提高。

蘋果表示，法國國家頻譜管理局的測試程序並沒有將手機這項功能納入考量。蘋果這個月全面提供給法國用戶的軟體更新，將關閉這項人體偵測技術，讓手機釋出的電磁波維持在低檔。

蘋果在聲明中表示，就算沒有更新軟體，iPhone 12在使用上依舊很安全。

蘋果說：「我們希望所有iPhone 12使用者知道，iPhone 12在使用上很安全，且一向如此。IPhone 12於2020年出貨時已獲全球電磁波規範及標準的認證，之後也沒有做出任何會影響能量傳輸的變更」。