以巴衝突「假訊息」流竄社群媒體 查核組織：X平台最猖獗

以哈衝突相關假訊息在X、TikTok等社群媒體上瘋傳，部分造假影片瀏覽量甚至超過上百萬。(歐新社)

華盛頓郵報報導，關於以巴衝突的虛假訊息在X、TikTok和其他社群媒體瘋傳，部分造假影片瀏覽量甚至超過上百萬。

根據假訊息查核機構「新聞把關者」（NewsGuard Technologies）分析，目前網路瘋傳關於以巴衝突的假訊息分為四大類，包括哈瑪斯 攻擊以色列 是假旗行動、以色列偽造孩童罹難影片、拜登通過80億美元援以資金以及哈瑪斯武器來自烏克蘭 。

儘管相關影片確實秀出美製武器，可是無法佐證來自烏克蘭。

新聞把關者透露，其中以社群平台X最為猖獗，部分通過認證的藍勾勾帳號也轉傳，導致假訊息更頻繁出現在使用者動態牆。

使用者@JoeyMannarinoUS張貼哈瑪斯武器來自烏克蘭的影片，9日中午已獲得690萬次觀看。

其他數十個造假影片包括利用電玩畫面冒充哈瑪斯擊落直升機、源自亞塞拜然的影片聲稱以色列高級軍官遭抓捕，還有謊稱是埃及軍方透過飛行傘進行攻擊而非哈瑪斯。

全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）表示，「以巴衝突的假訊息經過演算法在X上大量轉傳，達到我從事政治時事分析職涯以來前所未見的程度。」

一個冒充耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）的帳號，8日遭華郵點名，目前已被停權；X老闆馬斯克（Elon Musk）曾經吹捧、宣稱開源資訊帳號的@sentdefender，承認誤報美國空軍C-17降落特拉維夫市（Tel Aviv）。