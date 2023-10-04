我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾化學獎 3學者研究量子點共獲殊榮

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

軟銀孫正義：人工通用智慧十年內超越人類

編譯劉忠勇／綜合外電
孫正義表示，人工通用智慧（AGI）非常強大，十年內將在所有領域超越人類智慧。（路透）
孫正義表示，人工通用智慧（AGI）非常強大，十年內將在所有領域超越人類智慧。（路透）

軟銀集團（SoftBank Group）執行長孫正義表示，人工通用智慧（AGI）非常強大，十年內將在所有領域超越人類智慧。

孫正義在軟銀集團年度大會SoftBank World上說：「要掌握先機，否則就落後別人。」

孫正義明確表示，他對此深信不疑。他周三在大約一個小時的演講大談AGI的普遍開發和應用。AGI 是能夠媲美人類智力和推理能力的電腦系統，具備自我意識的系統，可解決問題，甚至規劃未來。

他說，他每天都和先進版本的AI聊天機器人GPT-4對話，就潛在發明的構想進行辯論。辯論到煩的時候，他就在這個聊天機器人上創造一些角色，讓機器人彼此辯論，自己當起了「評審」，點出各種論點的優缺點。

他說：「AI是人類創造的，所以不能比人類更聰明，這是錯誤的說法。「AI現在能夠自我學習、自我訓練和自我推理，就像人類一樣。」

孫正義說，他相信到了2030年，AGI會比全人類智慧強大10倍。他提出一張路線圖，描繪了他認為未來幾十年會實現的情況：開車全面自駕，所有交通事故不復存在；單憑AGI就能在工程和科學領域創造值得贏得諾貝爾獎的成就。

AI 諾貝爾獎 自駕

上一則

土耳其出土1萬1400年前雕像 男子緊握生殖器、表情生動

下一則

可以這樣？麥卡錫被罷免 黨內眾議員想提川普繼任議長

延伸閱讀

3學者「阿秒」獲諾貝爾物理獎 台灣學者曝已是該領域第四座

3學者「阿秒」獲諾貝爾物理獎 台灣學者曝已是該領域第四座
「告訴」人類細胞創造抗原 mRNA技術還可治愛滋、癌症

「告訴」人類細胞創造抗原 mRNA技術還可治愛滋、癌症
軟銀AI夢幻團隊將終結iPhone？分析：面臨2大絆腳石

軟銀AI夢幻團隊將終結iPhone？分析：面臨2大絆腳石
FT：OpenAI擬聯手軟銀與蘋果前設計長艾夫 打造「AI版iPhone」

FT：OpenAI擬聯手軟銀與蘋果前設計長艾夫 打造「AI版iPhone」

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30
牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

這個增強大腦健康的營養成分 九成人吃得不夠

2023-09-26 19:15

超人氣

更多 >
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？