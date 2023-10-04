軟銀孫正義：人工通用智慧十年內超越人類

孫正義表示，人工通用智慧（AGI）非常強大，十年內將在所有領域超越人類智慧。（路透）

軟銀集團（SoftBank Group）執行長孫正義表示，人工通用智慧（AGI）非常強大，十年內將在所有領域超越人類智慧。

孫正義在軟銀集團年度大會SoftBank World上說：「要掌握先機，否則就落後別人。」

孫正義明確表示，他對此深信不疑。他周三在大約一個小時的演講大談AGI的普遍開發和應用。AGI 是能夠媲美人類智力和推理能力的電腦系統，具備自我意識的系統，可解決問題，甚至規劃未來。

他說，他每天都和先進版本的AI 聊天機器人GPT-4對話，就潛在發明的構想進行辯論。辯論到煩的時候，他就在這個聊天機器人上創造一些角色，讓機器人彼此辯論，自己當起了「評審」，點出各種論點的優缺點。

他說：「AI是人類創造的，所以不能比人類更聰明，這是錯誤的說法。「AI現在能夠自我學習、自我訓練和自我推理，就像人類一樣。」

孫正義說，他相信到了2030年，AGI會比全人類智慧強大10倍。他提出一張路線圖，描繪了他認為未來幾十年會實現的情況：開車全面自駕 ，所有交通事故不復存在；單憑AGI就能在工程和科學領域創造值得贏得諾貝爾獎 的成就。