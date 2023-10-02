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微軟爭取Apple預設 曾願隱去Bing品牌 仍敵不過Google

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟執行長納德拉（中）2日出席Google反壟斷訴訟案作證。 (歐新社)
微軟執行長納德拉（中）2日出席Google反壟斷訴訟案作證。 (歐新社)

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）周一（2日）在美國具有重要意義的Google反壟斷訴訟案的證人席上表示，Google使用了不公平的手段，阻礙微軟Bing搜尋引擎的發展。

華爾街日報報導，在華府一場座無虛席的法庭上作證時，納德拉認同司法部的論點，也就是Google透過與蘋果（Apple）達成協議，讓Google搜尋引擎成為蘋果Safari網頁瀏覽器的預設搜尋服務，因而鞏固了Google在網際網路搜尋市場的主導地位。

納德拉說，由於這些預設協議，「你早上起床、刷牙後，就會開始用Google搜尋。養成習慣後，唯一能夠改變的辦法就是，改變預設的設定」。

納德拉提到，微軟曾經為了爭取到蘋果捨掉Google改選Bing做為預設搜尋引擎，彈性可以大到願意將Bing的品牌隱藏起來，策略性地配合蘋果想如何經營搜尋品牌。

納德拉對法庭表示，微軟已經陷入了一個「惡性循環」，因為Google利用本身大約90%的市占率不斷改進搜尋結果，提高公司利潤，這又回饋到進一步加強了Google搜尋的壟斷地位。納德拉強調，「搜尋引擎市場真的可以有選擇」這樣的說法，是「虛假的」。他自2014年出任微軟執行長以來，每年都努力嘗試讓Bing能取代Google成為蘋果的預設搜尋。

除了搜尋引擎，納德拉也說Google在人工智慧（AI）市場上的競爭行為，值得檢討。他抱怨，訓練AI所需要的大量內容，Google以出高價和獨家供應等手法，綁住內容出版商供應給Google。

美國司法部控告Google的反壟斷訴訟案，是美國繼1998年美國政府控告微軟之後，首個重大反托辣斯官司。在法院聽審程序進入第三周時，納德拉被司法部列為證人傳喚出庭。此輪聽審可能會持續10周。司法部律師Adam Severt周一對納德拉的問話，大約進行一個小時。

此次無陪審團的聽審由美國聯邦法官Amit Mehta負責，華爾街日報說，他有權判決分拆Google或命令Google進行其他業務調整。

Google 微軟 司法部

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