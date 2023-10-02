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Mac用戶升級沒？macOS Sonoma多了桌面小工具更好用

記者黃筱晴／即時報導
macOS Sonoma的「遊戲模式」提供更順暢一致的影格速率，並顯著降低使用無線遊戲控制器和AirPods時的輸入和音訊延遲。（圖：蘋果提供）
macOS Sonoma的「遊戲模式」提供更順暢一致的影格速率，並顯著降低使用無線遊戲控制器和AirPods時的輸入和音訊延遲。（圖：蘋果提供）

Mac用戶們期待新版的macOS Sonoma系統更新現在已經免費提供下載，這次最大的變化是將小工具從通知中心移到放桌面上，更方便查看、取用，並可將iPhone小工具組合透過「接續互通」對應到Mac上使用。針對疫情後仍是相當重要的視訊會議需求，則是推出了「發表人覆疊」、手勢觸發「回應」等功能；Safari瀏覽功能也更升級。另外，更特別針對遊戲玩家推出新的「遊戲模式」，確保CPU與GPU優先遊戲運作需求，並大幅降低AirPods上的音訊延遲，以及Xbox和PlayStation遊戲手把的輸入延遲，帶來更沉浸式的遊戲體驗。

使用者能利用小工具個人化桌面，甚至可以透過「接續互通」將iPhone小工具新增至...
使用者能利用小工具個人化桌面，甚至可以透過「接續互通」將iPhone小工具新增至Mac桌面。（圖：蘋果提供）

macOS Sonoma 中，小工具可以直接放置在桌面上，並在其他視窗開啟時與背景圖片無縫融合。小工具也變得更具互動性，讓使用者可以直接從桌面上的小工具完成備忘錄事項、播放或暫停媒體、使用家庭控制選項，以及執行各種任務。透過神奇的「接續互通」，使用者可以從iPhone用小工具進一步自訂Mac。

視訊會議通話變得更具吸引力，推出將使用者顯示在分享內容前面的「發表人覆疊」等新功...
視訊會議通話變得更具吸引力，推出將使用者顯示在分享內容前面的「發表人覆疊」等新功能。（圖：蘋果提供）

疫情後還是經常離不開的視訊會議需求，macOS Sonoma也讓使用者無論透過何種視訊會議App，都能更有效率地呈現並分享他們的成果。「發表人覆疊」將使用者置於共享內容的前方；「回應」功能讓使用者能用簡單的手勢觸發趣味的滿畫面3D效果，如氣球、五彩碎紙、心形等。

主題類別會區分工作、學校等主題的瀏覽，讓使用者能在不同主題之間快速切換。（圖：蘋...
主題類別會區分工作、學校等主題的瀏覽，讓使用者能在不同主題之間快速切換。（圖：蘋果提供）

隨著用戶經常有不同主題多工切換的需求，Safari瀏覽功能這次也更升級，主題類別功能會區分工作、學校等主題的瀏覽，讓使用者能在不同主題之間快速切換。「私密瀏覽」防護性變得更高，現在會在不使用時上鎖，並且徹底阻擋已知的追蹤器載入頁面。Safari使用者現在也可以將任何網站像App一樣新增至Dock，搭配簡化的工具列和通知，讓開常用頁面也能像使用App般便利。

macOS Sonoma讓Mac體驗變得更出色，包括更多以小工具打造個人化的方式...
macOS Sonoma讓Mac體驗變得更出色，包括更多以小工具打造個人化的方式、推出Safari與視訊會議重大更新，以及最佳化的遊戲體驗。（圖：蘋果提供）

透過Apple晶片的力量，macOS Sonoma現在新增了「遊戲模式」，帶來更進化、順暢的遊戲體驗，提供更順暢一致的影格速率，並顯著降低使用無線遊戲控制器和AirPods時的輸入和音訊延遲。「遊戲模式」適用於任何遊戲，包括最近推出和即將推出的Mac遊戲，像是「死亡擱淺導演剪輯版」、「Stray」、「Layers of Fear」、「SnowRunner」等。

macOS Sonoma一系列全新螢幕保護程式採慢動作影片，呈現全世界數一數二的...
macOS Sonoma一系列全新螢幕保護程式採慢動作影片，呈現全世界數一數二的美麗景點，像是亞利桑那州紀念碑谷的砂岩孤峰，以及北加州索諾瑪連綿起伏的山丘（圖：蘋果提供）

另外，在iOS和iPadOS上也能用的「備忘錄」中查看簡報、作業、研究論文等文件的PDF和掃描檔，並可在備忘錄之間建立連結、群組共享「iCloud 鑰匙圈」密碼、有趣的「原況貼圖」等，都也能在最新的macOS上串連使用。

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