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iPhone 15 Pro傳過熱問題 拆解達人曝2原因

記者尹慧中、馬瑞璿、陳昱翔／台北即時報導
蘋果iPhone 15 Pro傳出過熱問題引起討論，專家表示，應該與iOS 17系統，以及採用鈦合金散熱效果不如預期有關。（Getty Images）
蘋果iPhone 15 Pro傳出過熱問題引起討論，專家表示，應該與iOS 17系統，以及採用鈦合金散熱效果不如預期有關。（Getty Images）

蘋果iPhone 15 Pro系列熱銷之際，過熱問題成為全球消費者討論話題。南韓媒體點名，i15過熱源自於台積電A17 Pro晶片，但蘋果並未證實，台積電昨天也表示不評論單一客戶。知名拆解達人與專家則分析，過熱災情主要與iOS 17系統有關，加上Pro採用鈦合金設計，雖然手機重量減輕了，但散熱效果顯然不如預期。

蘋果今年新推出的A17 Pro晶片主打「遊戲體驗完勝」，也就是說，iPhone 15 Pro用於遊戲軟體時，不僅能呈現最逼真的遊戲畫面，遊戲軟體跑起來也更加流暢。

許多手機重度玩家都對A17 Pro晶片寄予厚望，不過，部分網友拿iPhone 15 Pro玩遊戲，僅五分鐘就手機過熱也有網友表示，用相機4K 60P規格錄影，十五分鐘後，手機就出現發熱、卡頓情況；過熱問題嚴重，不僅讓消費者對i15 Pro系列頗有微詞，更有人戲稱i15 Pro系列為「火龍果」。

科技達人「微機分WekiHome」指出，拆解iPhone 15 Pro、Pro Max，就可知道為什麼叫做「火龍果」，因為除了內部結構熱一直沒做好，鈦合金機身的導熱係數偏低，雖然重量減輕，卻犧牲了散熱能力，無疑使散熱雪上加霜。

針對iPhone 15 Pro系列疑似出現過熱問題，國內散熱業者也指出，手機過熱的原因非常多，有可能是發熱源產生的熱能大於散熱片負荷，才會發生過熱現象，但也可能是散熱材料與設計不當，甚至於兩者都可能是問題。

業者表示，要解決手機發燙的情況並不難，蘋果只要在特殊情境下，透過軟體將處理器降頻即可，估計蘋果未來iOS17勢必會釋出新的版本，透過軟體方面解決手機過熱的問題。

另一方面，手機晶片的討論則聚焦在效能與續航力。

iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max新機推出後成為市場各測試機構與拆解達人討論話題，先前A17 Pro晶片爆功耗論戰，掀台積電三奈米家族話題。

法人分析，從數據來看A17 Pro晶片採台積三奈米製程確實提升了效能，但續航力不如iPhone 14 Pro Max，整體評價約和採台積四奈米的高通驍龍8 Gen 2相當而引發議論。

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