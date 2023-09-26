iPhone 15 Pro傳過熱問題 拆解達人曝2原因

蘋果iPhone 15 Pro傳出過熱問題引起討論，專家表示，應該與iOS 17系統，以及採用鈦合金散熱效果不如預期有關。（Getty Images）

蘋果iPhone 15 Pro系列熱銷之際，過熱問題成為全球消費者討論話題。南韓媒體點名，i15過熱源自於台積電 A17 Pro晶片 ，但蘋果並未證實，台積電昨天也表示不評論單一客戶。知名拆解達人與專家則分析，過熱災情主要與iOS 17系統有關，加上Pro採用鈦合金設計，雖然手機重量減輕了，但散熱效果顯然不如預期。

蘋果今年新推出的A17 Pro晶片主打「遊戲體驗完勝」，也就是說，iPhone 15 Pro用於遊戲軟體時，不僅能呈現最逼真的遊戲畫面，遊戲軟體跑起來也更加流暢。

許多手機重度玩家都對A17 Pro晶片寄予厚望，不過，部分網友拿iPhone 15 Pro玩遊戲，僅五分鐘就手機過熱也有網友表示，用相機4K 60P規格錄影，十五分鐘後，手機就出現發熱、卡頓情況；過熱問題嚴重，不僅讓消費者對i15 Pro系列頗有微詞，更有人戲稱i15 Pro系列為「火龍果」。

科技達人「微機分WekiHome」指出，拆解iPhone 15 Pro、Pro Max，就可知道為什麼叫做「火龍果」，因為除了內部結構熱一直沒做好，鈦合金機身的導熱係數偏低，雖然重量減輕，卻犧牲了散熱能力，無疑使散熱雪上加霜。

針對iPhone 15 Pro系列疑似出現過熱問題，國內散熱業者也指出，手機過熱的原因非常多，有可能是發熱源產生的熱能大於散熱片負荷，才會發生過熱現象，但也可能是散熱材料與設計不當，甚至於兩者都可能是問題。

業者表示，要解決手機發燙的情況並不難，蘋果只要在特殊情境下，透過軟體將處理器降頻即可，估計蘋果未來iOS17勢必會釋出新的版本，透過軟體方面解決手機過熱的問題。

另一方面，手機晶片的討論則聚焦在效能與續航力。

iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max新機推出後成為市場各測試機構與拆解達人討論話題，先前A17 Pro晶片爆功耗論戰，掀台積電三奈米家族話題。

法人分析，從數據來看A17 Pro晶片採台積三奈米製程確實提升了效能，但續航力不如iPhone 14 Pro Max，整體評價約和採台積四奈米的高通驍龍8 Gen 2相當而引發議論。