我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

iPhone15 Pro Max拆解分析：蘋果關鍵元件比重升

中央社／台北26日電
蘋果頂級版iPhone 15 Pro Max。（美聯社）
蘋果頂級版iPhone 15 Pro Max。（美聯社）

蘋果頂級版iPhone 15 Pro Max熱銷，國外維修網站ifixit拆解內部零組件後評估，蘋果在電源、無線通訊、音訊等關鍵元件比重增加。台灣華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。

蘋果（Apple）iPhone 15 Pro Max銷售優於預期，外界關注內部零組件架構，國外維修網站ifixit於美國時間25日公布拆解美國版iPhone 15 Pro Max分析報告指出，iPhone 15 Pro Max內部設計與iPhone 14 Pro Max相似，內部設計和新的邊框架構，可讓iPhone 15 Pro Max更容易分拆玻璃背板。

在拆解電子機構件後，ifixit進一步分析，iPhone 15 Pro Max採用高通（Qualcomm）的Snapdragon X70 5G連網數據晶片模組，可透過人工智慧（AI）提升天線調諧（antenna tuning）等5G連網功能。

觀察iPhone 15 Pro Max內建蘋果設計的A17 Pro應用處理器，ifixit分析，台積電獨家代工的3奈米先進製程，短期內其他對手還趕不上，主要是蘋果今年已全數包下台積電3奈米產能，加上良率因素，使得A17 Pro的製造價格相對昂貴。

蘋果官網表示，A17 Pro相關3奈米製程採用極紫外光（EUV）微影曝光技術，讓晶片內電晶體數量可增加到190億顆。

ifixit報告進一步分析iPhone 15 Pro Max關鍵內部零組件，在記憶體部分，iPhone 15 Pro Max採用日本廠商鎧俠（Kioxia）的NAND型快閃記憶體（NAND Flash），德州儀器（TI）提供快閃記憶體控制器，韓國SK海力士（SK Hynix）供應容量8GB的LPDDR5 SDRAM記憶體，台灣華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。

在電源和功率元件部分，報告分析，蘋果、高通、意法半導體（STM）等主供電源管理晶片，德州儀器可能供應電池充電元件、DC/DC轉換元件、螢幕電源供應器等。

報告推測無線通訊部分，高通供應寬頻封包追蹤（Envelope Tracking）功率元件、射頻收發器等，蘋果供應Wi-Fi整合藍牙模組，博通（Broadcom）、Skyworks、Qorvo提供射頻前端模組（front-end module），恩智浦（NXP）可能提供近場無線通訊（NFC）控制元件。美系外資法人評估，日月光投控旗下環旭電子供應超寬頻（UWB）模組。

在其他零組件方面，報告推估，蘋果供應音訊處理器、音訊功率放大器、音訊編解碼器等，博世（Bosch Sensortec）提供6軸加速計整合陀螺儀，意法半導體供應安全元件等。

iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，天風國際證券分析師郭明錤和日系外資法人日前評估，稜鏡是蘋果iPhone首次採用的關鍵元件，稜鏡可能由中國浙江蘭特光學主要供應，浙江水晶光電可能是第二家供應商。郭明錤並指出，大立光是iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭獨家供應商。至於前後鏡頭關鍵CMOS光學感測元件，外資評估，由日本索尼（SONY）獨供。

iPhone 晶片 高通

上一則

9月26日星座運勢 雙子感情甜蜜 射手精神抖擻

下一則

醜鞋UGG翻身 邀木村光希任代言人 示範毛拖、雨靴穿搭

延伸閱讀

中國買氣超熱 入門款iPhone 15交貨時間增3倍 Pro Max等候時間破紀錄

中國買氣超熱 入門款iPhone 15交貨時間增3倍 Pro Max等候時間破紀錄
iPhone 15熱賣 鴻海印度廠徵人趕工

iPhone 15熱賣 鴻海印度廠徵人趕工
蘋果華為之戰 蘋果先贏第一回合

蘋果華為之戰 蘋果先贏第一回合
日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

日本發明家畫出「心中最理想iPhone」設計圖 果粉狂敲碗

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加