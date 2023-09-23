臉書開放分身帳號 每人最多新增4個、切換免登出

Meta公司在官網宣布臉書新功能上線，用戶最多可新增4個「個人檔案」，根據使用情境迅速切換，不必登出主帳號。（路透）

臉書 （Facebook）部分用戶想區隔工作帳號和私人帳號，避免私生活受到打擾，不過註冊新帳號和切換帳號卻顯得麻煩。Meta公司在官網宣布臉書新功能上線，用戶最多可新增4個「個人檔案」，根據使用情境迅速切換，不必登出主帳號。

臉書母公司Meta表示，儘管已提供多項控制功能，讓用戶得以選擇在臉書上向哪些觀眾分享內容，但經過一年來的多重帳號實驗後，有用戶認為，將朋友、社團和興趣更明確區隔開來，能幫助他們更自在與觀眾互動，因此決定把已經在Instagram實施的多重帳號模式導入臉書。

新增的臉書分身帳號可以自由取名，指定與哪些朋友和社團交流，並控制誰可以看到分身帳號的貼文。只要點擊功能表，就可以一鍵切換到分身帳號，不必登出主要帳號。

臉書分身帳號功能將於未來數個月陸續在全球上線，僅開放給符合資格的成人用戶，未來將加入Messenger即時通訊功能。部分臉書功能例如約會、市集、專業模式和支付等，初期不會開放分身帳號使用。

業界人士分析，臉書開放分身帳號的用意，是希望用戶在臉書停留更久時間，並在某些不鼓勵以實名制分享看法的市場例如日本 ，吸引更多用戶。然而開放分身帳號自由取名，也可能引發網路安全疑慮，特別是對年輕用戶和女性用戶帶來潛在風險。