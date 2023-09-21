亞馬遜新版語音助理Alexa 導入生成式AI 回覆更自然

亞馬遜將讓最新版語音助理Alexa導入生成式人工智慧，使它變得更聰明。（路透）

亞馬遜 （Amazon）將讓最新版語音助理Alexa導入生成式人工智慧（AI ），使它變得更聰明，更會交談。

亞馬遜20日舉辦裝置與服務發表會，會中裝置事業部門主管Dave Limp示範與新Alexa的來回對話，全程都不必重覆講到「Alexa」這個以往啟動指令的關鍵字。稍後的展演裡，Alexa聽到使用者自然語調的請求後，就能夠協助推薦電影、執行智慧家庭的日常任務，而不必講台詞式的命令字詞。Alexa的回覆聽起來也更為自然。

在亞馬遜的PrimeDay會員日特賣時，智慧音箱Echo這類附有Alexa的裝置，一直都是最暢銷產品。Alexa帶領許多人開始接觸AI聊天機器人，使用者說幾個簡單的字，就能指揮開燈、播放音樂。Limp說，全球購買或連通Alexa裝置的數量接近10億台。

Alexa號稱數萬種技能，但使用者大多沒有充分利用。金融時報指出，亞馬遜的裝置事業，一直是創辦人貝佐斯個人熱愛的部門，不過接棒的執行長賈西顯然沒那麼喜好，去年Alexa團隊遭到大量縮編。根據華爾街 日報報導，近年亞馬遜的硬體事業已虧損數十億美元。現在超級聰明的生成式AI聊天機器人，又帶來新威脅。

Limp說，Alexa的未來願景是以生成式AI驅動，背後是客製化的大語言模型（LLM）。如此一來，Alexa能更快速、自然地回應問題或命令，使用者的經驗會是「就像跟另一個人類談話」。

亞馬遜產品朝生成式AI方向升級的，不只Alexa，亞馬遜Fire TV的搜尋功能也會優化。例如，使用者可說「我要看不必另外付費的電影」、「我要看我沒看過的電影」，或者以主演是誰、得獎影片來請求推薦。

金融時報指出，亞馬遜20日的發表活動，把生成式AI做為一大焦點，顯示亞馬遜加入Google、微軟等大型科技公司的行列，將這飛快發展的技術定為基石產品的中心，要趁著熱潮把握商機。