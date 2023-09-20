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馬斯克旗下Neuralink 獲准招募腦攤者實驗大腦植入晶片

編譯簡國帆／綜合外電
馬斯克旗下的大腦植入晶片新創公司Neuralink，正為其首項在癱瘓病患大腦植入晶片的人類實驗，招募臨床實驗受試者。（路透）
馬斯克旗下的大腦植入晶片新創公司Neuralink，正為其首項在癱瘓病患大腦植入晶片的人類實驗，招募臨床實驗受試者。（路透）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的大腦植入晶片新創公司Neuralink表示，已獲獨立審查委員會批准，能為其首項在癱瘓病患大腦植入晶片的人類實驗，招募臨床實驗受試者，讓這項猶如科幻小說的技術距離實現更近一步。

Neuralink於19日在一篇部落格文章表示，正在招募因頸椎受傷或肌萎縮性側索硬化症（ALS）而四肢癱瘓的病患，進行實驗，但未揭露將註冊的病患數量，這項實驗將費時約六年完成。

Neuralink計畫評估其工具的安全性與效能性，以允許人們以心智控制外部裝置。Neuralink說，這項實驗將使用一台機器人在大腦操控移動意圖的領域，以外科手術植入腦機介面（BCI），初步目標是讓受試者只用思想操控電腦滑鼠指標或鍵盤。

Neuralink之前希望獲得批准在十位病患腦內植入其裝置，但在食品藥物管理局（FDA）提出安全憂慮後，協商減少植入的病患人數，還不清楚FDA最終批准的人數。

Neuralink在5月表示，已獲得FDA批准首項人類臨床實驗，當時聯邦當局也在檢視該公司的動物實驗處理方式。該公司也表示，已取得會從事首度手術的醫院批准，但未揭露醫院名稱。

馬斯克對Neuralink心懷壯志，表示這有望促成加速以其晶片植入技術，治療肥胖症、自閉症、憂鬱症以及精神分裂症。但專家說，即便Neuralink的腦機介面裝置證實能安全供人類使用，該公司要取得商務用途批准，可能還需要十年以上的時間。

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