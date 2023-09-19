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手機充電到80%最健康？iPhone 15推這項新功能

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司為iPhone 15系列手機新增充電選項，即電力充滿至80%時即自動停止充電。（路透）
蘋果公司為iPhone 15系列手機新增充電選項，即電力充滿至80%時即自動停止充電。（路透）

iPhone 15的用戶有新選項可延長他們的手機電池壽命—80%的充電上限限制。

擔心iPhone電池健康狀況的人們試圖控制手機的各個面向，以便讓電池壽命維持久一點。AppleInsider網站報導，蘋果在所有iPhone 15機型上新增一個切換功能，用戶只要依序前往手機介面上的「設定」、「電池」、「電池健康與充電」、「充電優化」（ Charging Optimization），就會見到三個選項。

這三個選項包括「最佳化電池充電」、「80%充電限制」、「無」。

如果用戶選擇了80%充電限制，就能阻止iPhone充電超過80%，不會讓電力充飽至100%。此一強硬限制可透過減少電池充飽致電力滿載的時間來延長iPhone電池的使用壽命。

相較下，其他iPhone手機目前即有的「最佳化電池充電」設置是，當iPhone電量達到80%時，它會自動停止充電，然後在用戶醒來之前恢復充電至100%。

在電池從0%充電至80%的過程中相對有效率且一致，但要從80%充電至100%通常會消耗更多能量、產生更多熱。這會導致一些用戶刻意試圖讓電池電量維持在40%到80%之間，以延長電池的健康狀況。

蘋果在iPhone 15系列新推的功能，讓用戶不再需要監看電池充電到什麼程度，讓電池在充滿80%電力的情況下就自動停止充電。

不過，AppleInsider網站建議使用者無需使用新的選項，而是維持選用「最佳化電池充電」選項即可，理由是阻止iPhone充電超過80%並不會帶來更多好處，反而無法充分發揮電池容量的潛力，同時只能讓電池壽命延長短短幾周。此外，所有的電池最終都難逃更換的命運。

iPhone

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