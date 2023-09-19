蘋果釋出iOS 17：即時語音信箱和FaceTime影音訊息夯

蘋果公司（Apple）18日釋出iOS 17作業系統更新，即時語音信箱和FaceTime影音訊息是備受關注的新功能。（圖：蘋果提供）

蘋果公司（Apple ）18日釋出iOS 17作業系統更新，解鎖系列新功能，承諾要讓iPhone 體驗更個人化和直覺化。

許多用戶已經養成下載最新軟體更新之前備份重要照片或檔案的習慣；但如果擔心最新行動作業系統的第一個版本可能出現任何錯誤，不妨等第二個版本推出，時間可能是未來幾周。

以下是備受期待的熱門功能：

即時語音信箱（Live Voicemail）和FaceTime影音訊息：

當來電進入即時語音信箱，對方留言將轉譯成文字並顯示於螢幕，由用戶決定是否忽略來電或趁對方還在線時接聽。如果手機將「未知來電設為靜音」，那麼未知號碼將直接轉入即時語音信箱。此外，如果不想接聽視訊通話，FaceTime現在允許對方留下影音訊息。

呼叫Siri不用加「嘿」：

刪除嘿可以更自然的啟動語音助理，啟動後不必一直喊嘿，就能提出連續性的要求。

NameDrop功能讓新朋友交換聯絡資訊更為方便：兩支iPhone都用iOS 17，就可以透過NFC交換名片。新作業系統並允許iPhone用戶自選撥話致電的顯示影像，無論打電話給誰都有更一致的外觀。

自動修正的功能：

能更好的支援打字，且提供全句式的自動校正。用戶打字時就能獲得預測的文本建議。新的iOS鍵盤也能隨時間推移學習用戶輸入習慣，例如修復你經常拼錯的單字。

另添加Standby和日記功能等等：

iPhone充電時打橫放置，能將時鐘、最愛相片或最常用小工具做全螢幕顯示。寫日記的應用程式則在今年稍晚的軟體更新中提供。