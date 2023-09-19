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iOS 17正式推出 這6大超好用新功能 快更新嘗鮮

記者黃筱晴／即時報導
只要將iPhone靠近別人的iPhone或Apple Watch，即可輕鬆與剛認識的新朋友交換聯絡資訊。（圖：蘋果提供）
只要將iPhone靠近別人的iPhone或Apple Watch，即可輕鬆與剛認識的新朋友交換聯絡資訊。（圖：蘋果提供）

iOS 17今日透過免額外付費的軟體更新提供，推出「聯絡人海報」、全新貼圖體驗、...
iOS 17今日透過免額外付費的軟體更新提供，推出「聯絡人海報」、全新貼圖體驗、Live Voicemail 等功能，從而升級通訊體驗。(圖:蘋果提供)

iOS 17正式推出，這次推出多個有趣又實用了新功能，包括展現個人風格的「聯絡人海報」、秒交換聯絡資訊的「NameDrop」、可以DIY發揮創意的「照片貼圖」，還有連充電都隨時待命的「待機模式」等，手上擁有iPhone Xs與後續機型的用戶快大膽按下更新。

讓新朋友留下深刻印象的「聯絡人海報」

透過「聯絡人海報」可自訂你在他人裝置上的電話、FaceTime、訊息和AirDr...
透過「聯絡人海報」可自訂你在他人裝置上的電話、FaceTime、訊息和AirDrop上展示出來的樣貌。(記者黃筱晴／攝影)

更新後打開聯絡人，就可以自行設定具有個人風格的滿版聯絡人海報，可使用現有照片、Memoji來製作，也可以調整濾鏡效果、背景顏色、字型字體顏色等，自訂你在他人裝置上通話來電、FaceTime、訊息和AirDrop上展示出來的樣貌。

用「NameDrop」秒交換聯絡資訊

蘋果系統獨有、超級好用的AirDrop功能竟然可以再進化。聯絡人海報搭配更新後的「NameDrop」功能，只要將自己的iPhone與其他人的iPhone頂端或Apple Watch互相靠近約2～3公分距離，即可交換「聯絡人海報」等聯絡資訊。好友之間也可以透過這方式分享各種檔案內容、「同播共享」串流音樂或影音。若你正在用AirDrop傳送內容，卻需要離開傳送地，之後也會繼續透過網路傳送而不致中斷。

FaceTime功能再進化

現在進行FaceTime通話時，可以透過簡單的手勢啟動，隨時送上愛心、氣球、煙火、雷射光束等「反應」與對方互動。若是不巧對方沒有接到的FaceTime，也可以用影片或音訊留言給對方，用戶也可以隨時查看所有的音訊、視訊留言，喜歡的內容還能儲存到照片中留存。另外，FaceTime現在也可以透過Apple TV 4K「接力」繼續在iPhone上的通話，只要透過「接續互通相機」在iPhone上開啟FaceTime通話，隨後以接力功能轉移 Apple TV上，或者直接從Apple TV開始FaceTime通話。透過「人物居中」功能，使用者就算在房間內四處移動，仍能讓自己完美地保持在畫面中央。

照片貼圖功能太好玩

訊息功能大進化，把喜歡的照片變成貼圖來使用太好玩。(記者黃筱晴／攝影)
訊息功能大進化，把喜歡的照片變成貼圖來使用太好玩。(記者黃筱晴／攝影)

iOS 17的訊息功能也大幅更新，搜尋過濾功能更好用，輸入關鍵字可以更清楚篩選出不同討論串中的內容，也可以增加搜尋條件，更快過濾出想要尋找的特定內容進行回覆。對話框旁邊的「＋」按下去，功能一字排開更方便選擇要分享的內容，其中貼圖功能新增可以把自己的照片變貼紙的創意用法，選擇照片後iPhone會自動辨識主體進行去背，還可為貼紙加上特效，可用在對話中當貼圖使用，也可以長按貼紙任意拉動到對話中表達心情，熱愛用梗圖的用戶一定會覺得超級好玩。很忙碌或是人在戶外不方便聆聽語音訊息內容的時候，新的語音訊息轉錄功能會自動將語音訊息內容轉錄成文字，有空播放時還可以調整播放速度，有夠貼心。

「平安通報」功能真安心

「平安通報」可輕鬆地讓你的家人或朋友得知你已抵達目的地。(記者黃筱晴／攝影)
「平安通報」可輕鬆地讓你的家人或朋友得知你已抵達目的地。(記者黃筱晴／攝影)

訊息中還新增了「平安通報」功能，可設定目的地，在抵達目的地時自動依照定位通知指定的家人或朋友，若你有超過15分鐘並未朝向目的地前進，或你設定的時段已過，卻並未確認安全，「平安通報」將詢問你是否一切安好。若你未回應，此功能將自動與你的親友分享你目前的位置、電池電量、行動電話服務狀態等資訊，幫助對方判定是否需要採取其他行動。

「待機模式」讓iPhone變身智慧顯示器

只要在iPhone充電時將其橫向放置，即可享有新的「待機模式」全螢幕體驗。(記者...
只要在iPhone充電時將其橫向放置，即可享有新的「待機模式」全螢幕體驗。(記者黃筱晴／攝影)

只要在iPhone充電時將其橫向放置，即可享有新的全螢幕體驗，無論在床頭櫃、廚房工作台或書桌上，即使隔著一段距離，仍可一覽各項實用資訊。預設3種畫面模式，時鐘、照片、小工具，使用者還可以個人化調整想要顯示的內容，照片模式會自動選擇適合橫放的照片來輪播，使用者也能手動挑選想要播放的指定相簿。在待機模式下也支援即時動態、Siri、來電顯示和設計更大的通知，讓用戶不用一直滑開手機看通知。使用MagSafe充電器時，「待機模式」也會記住使用者對於該MagSafe充電架偏好的顯示方式。

許多現代人面臨的心理健康問題，蘋果的「健康」功能也幫你照顧到。(記者黃筱晴／攝影...
許多現代人面臨的心理健康問題，蘋果的「健康」功能也幫你照顧到。(記者黃筱晴／攝影)

「健康」App現在提供新的心理健康功能，其中包括讓使用者得以輸入他們的每日心情和...
「健康」App現在提供新的心理健康功能，其中包括讓使用者得以輸入他們的每日心情和特定時刻情緒的功能。而「敏感性內容警告」則是一項全新隱私功能，可協助成人使用者避免看到令人不快的裸露圖片或影片。(圖:蘋果提供)

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如果預計前往網路不佳的地區，蘋果地圖現在提供預先下載離線地圖功能，無論開車、騎乘自行車、步行或搭乘大眾交通工具，都能取得路線指引。(記者黃筱晴／攝影)

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