iPhone 15頂規版須等2個月 分析：量產時程較晚

iPhone 15和iPhone 15 Plus。（路透）

蘋果iPhone 15系列將於22日起開賣，有媒體指出頂規版iPhone 15 Pro Max要到11月才能拿到新機，是需求強勁的初步跡象。不過分析師認為，主要是生產問題及量產時程晚，導致目前出貨量較少。

iPhone 15系列開放預購、22日起在全球開始開賣交貨。路透日前報導，中國、日本和美國等一些國家想買iPhone 15 Pro Max的消費者，可能得等到11月才能拿到新機，這是需求強勁的初步跡象。

天風國際證券 分析師郭明錤深夜在前身為推特（Twitter）的社群媒體 平台X貼文，分析iPhone 15系列首周預購狀況。他指出，iPhone 15 Pro Max需求如先前預期般強勁，優於去年iPhone 14 Pro Max。

不過郭明錤指出，iPhone 15 Pro Max等待時間明顯比其他機種久，不全然是因為需求強勁造成。他認為，iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚，目前出貨量較少，且現在生產問題較其他機型明顯嚴重。

郭明錤先前分析，iPhone 15系列主要生產問題在堆疊式CMOS影像感測元件（CIS）、面板、電池及鈦合金邊框設計。

觀察高階版iPhone 15 Pro預購狀況，郭明錤指出，需求較去年弱，主因之一可能是更多高階用戶今年轉向預購iPhone 15 Pro Max。

至於兩款標準版iPhone 15和15 Plus，郭明錤指出，需求狀況與去年的iPhone 14和14 Plus差不多。

展望今年iPhone 15系列出貨量，郭明錤仍維持約8000萬支的預估。集邦科技（TrendForce）日前評估，iPhone 15新機系列產出約8000萬支，其中Pro系列產出占比可提升至超過6成。

歐系外資法人日前評估，受經濟景氣不明影響，下修下半年iPhone 15系列備貨量至7800萬支，但iPhone 15 Pro和Pro Max高階版機種備貨比重可提升至63%。