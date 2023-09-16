iPhone 15 Pro Max搶手 在美預購可能11月才拿到

iPhone 15系列已開放預購，中國、日本和美國等一些國家想買新款智慧型手機iPhone 15 Pro Max的人，可能得等到11月才能拿到新機。（Getty Images）

蘋果公司（Apple）15日開放預購，中國、日本 和美國等一些國家想買新款智慧型手機iPhone 15 Pro Max的人，可能得等到11月才能拿到新機，這是需求強勁的初步跡象。

路透報導，在全球智慧型手機市場衰退影響6月季度iPhone業績後，這些跡象很可能會緩解外界對蘋果旗艦機需求的一些疑慮。

面對華為競爭日益激烈且北京當局擴大限制公務員使用iPhone的情況，在中國買iPhone 15 Pro Max要等4到5周，也意味著可望緩解外界對蘋果第三大市場遭遇打擊的疑慮。

根據蘋果官網，在中國訂購iPhone 15 Pro後等待交貨的時間稍短，為2到3周。蘋果表示，iPhone 15可能會在9月22日交貨，也就是門市發售日。

在最大市場美國，買家必須等待6到7周才能拿到iPhone 15 Pro Max；在日本得等5到6周。iPhone 15 Pro Max是蘋果近日推出的iPhone 15系列中價格最高的機款。

但像在中國，等待iPhone 15 Pro的時間較短；在美國和日本，128GB版本僅需2到3周。

一些分析師說，漫長的等待時間也反映出iPhone 15 Pro Max的初始供應量較低，因為這個機型的邊框比以前的iPhone薄，蘋果在確保手機螢幕供應上面臨障礙。

不過市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）研究主管波博（Nabila Popal）說，這些問題都已解決。

波博說：「我們預期蘋果將在假期季節期間火力全開，出貨的機款將會非常偏向iPhone 15 Pro Max，這應該會有助蘋果提振平均售價。」

中國當地媒體報導，阿里巴巴天貓商城的蘋果商店一開賣iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，一分鐘內就售罄。