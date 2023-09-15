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Google生成式AI軟體Gemini 傳已接近發表時刻

編譯黃淑玲／綜合外電
Google的Gemini鎖定與OpenAI的ChatGPT競爭。（歐新社）
Google的Gemini鎖定與OpenAI的ChatGPT競爭。（歐新社）

科技新媒體The Information周四（14日）引述未具名知情人士報導，Google已經讓一小群公司使用它研發的對話型人工智慧（AI）軟體Gemini初期版本，這顯示Google已經接近要發表Gemini的時刻。

The Information的報導說，Gemini是企圖與OpenAI的GPT-4語言模型競爭的產品。

去年有著微軟支持的OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，掀起科技世界生成式AI風暴後，Google今年以輸不起的姿態密集投資追趕，所以，Gemini的發表甚為關鍵。

Gemini是一組大語言模型（LLM）的集合，可驅動聊天機器人，也有內容提要功能，或是依使用者需求生成原創的電郵草稿、音樂歌詞、新聞報導等。Gemini也預期可幫助工程師寫程式、產生使用者想看到的原創圖像。

據了解，Google現在提供給少數開發者相對較大版本的Gemini，但還不是最大的。最大版本的Gemini與更與GPT-4相當。Google計劃讓企業用戶藉由其Google Cloud Vertex AI服務，取得Gemini。

路透向Google查證The Information這項報導，Google沒有立即回應。

上個月Google在日本與印度的搜尋工具中提供生成式AI，使用者可看到文字是圖像式的搜尋結果，包含摘要。對於企業用戶，AI驅動工具的使用者，每位使用者收取月費30美元。

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