蘋果超會賺？享Vision Pro最佳體驗 手機和耳機要一起升級

想享有蘋果混合實境頭戴裝置Vision Pro的最佳體驗，意味要花錢升級該公司最新款手機和藍芽耳機。（美聯社）

蘋果執行長庫克本周重申「明年初」推出頭戴裝置Vision Pro的計畫，根據科技網站9to5Mac報導，這在蘋果用語裡通常意味會晚到5月，不過許多跡象表明這次真有可能在2024年的前幾個月亮相，但為了完整享有Vision Pro帶來的體驗，投資 蘋果最新款手機iPhone 15 Pro和藍芽耳機AirPods Pro第二代的錢恐怕是省不下來。

Vision Pro左右兩側都有開放式的揚聲器，但音質不如專用耳機，而且會吵到旁人，所以蘋果建議搭配其藍芽耳機以享有最佳沉浸體驗並保有隱私。

減少延遲對身臨其境的AR/VR體驗分外重要，僅AirPods Pro第二代才有所需的無線音訊元件，而且還要是配備USB-C版MagSafe充電盒的AirPods Pro第二代。除超低延遲外，此款藍芽耳機還能與Vision Pro的H2晶片 通訊，將無損（lossless）音訊傳輸到用戶耳中。

Vision Pro的潛在買家可能也要考慮加買蘋果最新推出的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，這兩款新手機將能拍攝空間影片（這是今年稍晚軟體更新的其中一部分），例如3D形式拍下小孩的生日派對，等明年就可透過Vision Pro重溫自己捕捉下來的美好時刻。

那麼這要貢獻多少錢給蘋果呢？Vision Pro在美國的起跳價是3499美元。蘋果尚未公布各種配件和附加選項的完整價格表，例如各款頭帶或蔡司矯正鏡片。如果再加上新款AirPods Pro第二代的249美元，以及iPhone 15 Pro的至少999美元，總計逼近5000美元，這還是未稅價。