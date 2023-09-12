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機身變輕、1鍵觸動9功能 iPhone 15系列2大改版一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 15 系列新機即將在美東時間9月12日下午1點登場。(路透)
iPhone 15 系列新機即將在美東時間9月12日下午1點登場。(路透)

iPhone 15 系列新機即將在美東時間9月12日下午1點登場，許多果迷都敲碗期待創新亮點，這次備受矚目的四款機型都採用「動態島」螢幕，其中15 Pro、15Pro Max機身邊框改採輕盈的鈦金屬材料減輕機身重量，也增加了自定義的9項「動作按鈕」。

影片來源：youtube/Apple Event - September 12

綜合外媒報導，這次高階旗艦機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max機身邊框第一次採用了耐用且減輕重量的鈦金屬，讓iPhone 15 Pro比iPhone 14 Pro的重量更減輕10%，而且機身靜音撥桿也改採用類似Apple Watch Ultra 手錶的「動作按鈕」設計，讓用戶可以調整手機靜音以外，還能夠自訂喜愛的預設功能，而頂規iPhone 15 Pro Max 相機也有所提升，變成「潛望式變焦」鏡頭，擁有6倍光學望遠變焦拍攝。

根據外國媒體Phonearena、Pinkvilla 預測，這次蘋果全新的「動作按鈕」可能讓用戶自行定義9項功能，可讓使用者透過輕按或大力按、快速按下或長按，或按下的次數來操作，涵蓋支援的九大自定義功能：

一、靜音：能夠快速切換或關閉靜音模式。

二、相機快門：透過按鍵快速開啟相機App。

三、手電筒：輕按即可用手機閃光燈當作手電筒。

四、自訂捷徑：讓用戶快速使用常用的功能，如：播放喜愛的音樂歌單。

五、語音備忘錄：能快速使用語音錄製提醒重要事項。

六、放大鏡：在使用手機瀏覽時，輕按可以馬上開啟放大鏡，把文字內容或物品放大。

七、專注模式：快速啟動或關閉專注模式。

八、翻譯：快速啟動或關閉翻譯功能。

九、輔助觸控：可用來鎖定畫面、瀏覽文章時啟用「旁白」。

iPhone Apple Watch Apple

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