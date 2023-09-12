Google反托辣斯「世代訴訟」開庭 牽動其他科技巨擘命運

Google遭司法部控告反托辣斯的訴訟預定12日開庭，為該公司遭遇歷來最大的訴訟威脅。（美聯社）

全球搜尋引擎巨擘Google 遭司法部 控告反托辣斯的訴訟預定12日開庭，為該公司遭遇歷來最大的訴訟威脅，也是司法部25年來所發動的最重要反托辣斯訴訟，法律觀察家指出，這樁訴訟的結果將成為美國當局法律策略的重要考驗，也將牽動大型科技公司的命運。

司法部和其他州三年前控告Google，指控該公司透過和蘋果及Mozilla等手機和瀏覽器合作夥伴之間的限制性協議，讓Google成為多數美國手機的預設搜尋引擎，維持在搜尋市場的壟斷地位，但這些協議違法，非法維持在線上搜尋與相關廣告市場的壟斷地位。

司法部主張，Google和蘋果及其他合作夥伴的協議，阻礙對手有效角逐搜尋事業或改善產品，因為Google鎖住了所有瀏覽器、獲得所有搜尋，導致微軟 等其他公司無法進行足夠的搜尋，從而無法改善產品，取得反競爭規模的優勢，而且Google的協議也阻礙創新，因為Google不必精進搜尋引擎就能維持市占，最後Google已運用壟斷地位，調漲在其搜尋結果頁面投放廣告的價格。

Google一案成「世代訴訟」

這樁訴訟預定12日開庭，為司法部針對最新世代大型科技業者訴訟的首樁開庭告訴，也是25年前槓上微軟後的最重大訴訟，被形容為「世代訴訟」。Google等業者在更寬鬆的反托辣斯執法環境下壯大，政府希望規範Google和其他科技業者的法規近年都未能獲國會批准，因此試圖以反托辣斯法規範網路競爭。

這樁訴訟是Google歷來最大的法律威脅，常被拿來和25年前的微軟訴訟相比擬；當時法官命令微軟分拆事業，但後來被上訴判決推翻。羅格斯大學法律教授卡瑞爾形容，這是「微軟之後最重大的反托辣斯壟斷案」。

法律專家說，美國政府要證明Google非法排除競爭對手，將面臨苦戰。（美聯社）

本案開庭後，司法部有一個月時間陳述訴訟，意味著各州和Google要到10月才會對證人提問，證人證詞預料將在11月完成，接著兩造將撰寫訴訟摘要給法官，摘要各自主張及應該判決的結果，兩造結辯和法官判決預料要到明年才會進行。

若法官判決Google違反法托辣斯法，將另外安排一起審判決定裁罰，但判決也可能遭遇上訴，因此最終結果可能要好幾年後才會出現。

可能結果

Cowen股市分析師賈蘭特指出，三年前美國政府提告時，投資人都擔心會衝擊大型科技業者獲利，但之後許多投資人認為美國當局是在擴權要求科技業者問責，不太可能獲得美國法院的支持。他認為，若Google勝訴，其商業模式將不會也任何改變，但本案對其他也面臨反托辣斯訴訟的科技業者是大利多。

若司法部勝訴，司法部還沒暗示可能尋求的救濟措施，但其強烈野心已使市場更加預期會尋求強烈制裁，法官理論上可能命令Google分拆，但賈蘭特認為不太可能，比較可能的結果，是對Google的經商方式設定新限制，例如以Google作為手機預設搜尋引擎支付蘋果和三星電子等公司的金額。

矽谷聖塔克拉拉大學法律教授波頓認為，比較可能的結果是防範Google未來濫用主宰權力，並且持續監控Google的事業。

Google案司法部針對最新世代大型科技業者訴訟的首樁開庭告訴，也是25年前槓上微軟後的最重大訴訟。（路透）

司法部對Google的訴狀羅列出好幾個可與25年前微軟訴訟相比擬的情況，也就是以一系列協議確保Google為預測搜尋引擎，非法阻礙競爭對手，類似微軟和個人電腦（PC）製造商簽署協議推廣其IE瀏覽器。

但法律專家說，這兩個案子有一些重大差異，使美國政府面臨苦戰。關鍵在於司法部能否顯示Google的合約排除了競爭對手。

司法部面臨苦戰

Google已表示，和蘋果及其他公司之間的協議，是回應瀏覽器供應商的需求，也就是給客戶單一預設搜尋選項，這些業者選擇Google，是因效能優於其他對手，而非分潤協議和其他誘因，安裝微軟Windows的PC便未預先安裝Google產品，而用戶通常選擇Google搜尋，是因認為這是探索網路的最佳方式。

Google也說，這些協議並未阻礙合作夥伴供應其他搜尋引擎，因為蘋果的Safari或Mozilla的Firefox瀏覽器都能在設定更改預測搜尋選項，即便是Android手機，用戶也能自行許用其他產品，而非預先安裝的搜尋引擎，但用戶選擇繼續用更好的產品。

波頓指出，在許多案例中，這些協議都非排他性的，允許手機製造商和其他業者有不同程度的自由，能安裝其他搜尋引擎，可能讓司法部更難證明Google積極排除競爭對手。