看好AI熱潮 Meta擬推新人工智慧大型語言模型

Meta Platforms正在開發一種新的人工智慧系統，功能料將與OpenAI提供的最先進語言模型一樣強大。（路透）

「華爾街 日報」今天援引知情人士的話報導，社群媒體巨頭臉書母公司Meta Platforms正在開發一種新的人工智慧系統，功能料將與OpenAI 提供的最先進語言模型一樣強大。

路透援引華爾街日報報導說，Meta Platforms著眼讓新的人工智慧（AI）語言模型於明年準備就緒，功能將比其名為Llama 2的商業版本強大數倍。

Llama 2是Meta今年7月推出的開源AI語言模型，由微軟雲端服務平台Azure發布，與OpenAI的聊天機器人ChatGPT 和谷歌（Google）的對話式AI服務Bard展開競爭。

報導指出，這套開發中的新系統將有助其他企業建立起各項提供複雜文本、分析和其他內容的服務。報導並指出，新系統相關細節仍有可能出現變動。

Meta目前正在建立這套系統所需的數據中心，並購入更多輝達（Nvidia）最先進的H100晶片，來訓練新的AI系統。

報導說，Meta預計從2024年初開始訓練這個大型語言模型。

Meta並未立即回應路透的置評要求。

自OpenAI去年底推出ChatGPT以來，商家和企業紛紛湧入新興的生成式AI市場，以期取得更新穎的能力並改善業務流程。

路透援引彭博7月報導指出，蘋果（Apple）正在開發類似ChatGPT和Bard的AI產品，還說蘋果已經建立了自己的框架以建構大型語言模型，並將其命名為Ajax；此外，蘋果正在測試一款聊天機器人，有些工程師稱它是「蘋果GPT」（Apple GPT）。

華爾街日報說，正在開發的模型可能無法縮小Meta與競爭對手的差距。

Meta希望這套新系統能與OpenAI今年3月推出的GPT-4匹敵，而曝光的時間點則可能就在谷歌先進大型語言模型Gemini首次亮相過後。