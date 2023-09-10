我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國航客機空中起火 留學生：一手摀口鼻一手寫好了遺書

僑領梁成運遭判間諜罪 中國：設色情圈套脅迫策反中方人員

看好AI熱潮 Meta擬推新人工智慧大型語言模型

中央社／洛杉磯10日綜合外電
Meta Platforms正在開發一種新的人工智慧系統，功能料將與OpenAI提供的最先進語言模型一樣強大。（路透）
Meta Platforms正在開發一種新的人工智慧系統，功能料將與OpenAI提供的最先進語言模型一樣強大。（路透）

華爾街日報」今天援引知情人士的話報導，社群媒體巨頭臉書母公司Meta Platforms正在開發一種新的人工智慧系統，功能料將與OpenAI提供的最先進語言模型一樣強大。

路透援引華爾街日報報導說，Meta Platforms著眼讓新的人工智慧（AI）語言模型於明年準備就緒，功能將比其名為Llama 2的商業版本強大數倍。

Llama 2是Meta今年7月推出的開源AI語言模型，由微軟雲端服務平台Azure發布，與OpenAI的聊天機器人ChatGPT和谷歌（Google）的對話式AI服務Bard展開競爭。

報導指出，這套開發中的新系統將有助其他企業建立起各項提供複雜文本、分析和其他內容的服務。報導並指出，新系統相關細節仍有可能出現變動。

Meta目前正在建立這套系統所需的數據中心，並購入更多輝達（Nvidia）最先進的H100晶片，來訓練新的AI系統。

報導說，Meta預計從2024年初開始訓練這個大型語言模型。

Meta並未立即回應路透的置評要求。

自OpenAI去年底推出ChatGPT以來，商家和企業紛紛湧入新興的生成式AI市場，以期取得更新穎的能力並改善業務流程。

路透援引彭博7月報導指出，蘋果（Apple）正在開發類似ChatGPT和Bard的AI產品，還說蘋果已經建立了自己的框架以建構大型語言模型，並將其命名為Ajax；此外，蘋果正在測試一款聊天機器人，有些工程師稱它是「蘋果GPT」（Apple GPT）。

華爾街日報說，正在開發的模型可能無法縮小Meta與競爭對手的差距。

Meta希望這套新系統能與OpenAI今年3月推出的GPT-4匹敵，而曝光的時間點則可能就在谷歌先進大型語言模型Gemini首次亮相過後。

AI 華爾街 ChatGPT

上一則

路邊「巨眼外星怪鳥」還微笑 真實身分曝光

延伸閱讀

愛阿華州AI中心 水資源消耗巨大

愛阿華州AI中心 水資源消耗巨大
OpenAI首屆開發者年會 秋季登場

OpenAI首屆開發者年會 秋季登場
OpenAI將首度舉行開發者大會 11月在舊金山登場

OpenAI將首度舉行開發者大會 11月在舊金山登場
騰訊「混元大模型」正式亮相：超過50個業務已接入測試

騰訊「混元大模型」正式亮相：超過50個業務已接入測試

熱門新聞

（美聯社）

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

2023-09-07 14:13
圖為友情示意圖。(ingimage)

不聯絡就變陌生人5星座 白羊要新鮮感 天秤追求這件事

2023-09-05 20:25
圖為示意圖。（圖片來源／ingimage）

血型vs.性格 A型分析高手 AB型用「這方法」看穿問題

2023-09-05 23:07
不同血型的人，擁有相異的專屬特質。示意圖。（取材自ingimage）

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

2023-09-06 23:59
3個星座天資聰穎又愛學，天生就是學霸的料。示意圖。（取材自ingimage）

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

2023-09-08 02:53
12生肖中有4個生肖特別心狠。(示意圖，ingimage)

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

2023-09-03 03:40

超人氣

更多 >
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」