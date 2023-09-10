蘋果秋季新品發表會12日登場 iPhone新機、新款AirPods等新品將問世

蘋果將舉行秋季新品發表會，預料搭載USB-C連接埠的iPhone 15系列新機將問世。（路透）

蘋果將在美西時間12日上午10時舉行秋季新品發表會，預料將發表四款搭載USB-C連接埠的新款iPhone （暫稱iPhone 15）、與新款App le Watch和AirPods等新品，並開放iOS 17更新，寄望以這款新機抵擋捲土重來的華為，說服更多Android用戶加入蘋果陣營。

四款iPhone 15新機

蘋果預料將依照2020年來的慣例，推出四款iPhone 15，今年最大改變將是換成USB-C連接埠，蘋果可能會強調此舉對用戶的好處，例如方便性和更快的充電速度。另有傳聞指出，iPhone 15系列新機將配備客製化的動作按鈕，取代靜音開關。

iPhone 15和iPhone 15 Plus將出現Phone 14 Pro／Pro Max才有的動態島功能，搭載A15處理器與4,800萬畫素的相機鏡頭

高階的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max預料將採用新的顯示器技術，搭載最新的A17晶片，邊框將從不銹鋼改為鈦金屬，以減輕重量，並將配備潛望式鏡頭，將光學變焦從三倍提高至六倍，但價格也可能更貴，分析師推估可能變貴100美元，

新款Apple Watch

蘋果去年除了發表Apple Watch Series 8之外，也新增高階的Apple Watch Ultra的產品線。分析師指出，蘋果今年可能升級這兩款智慧手表所搭載的晶片和健康感測器，推出Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，配備運算速度更快的S9處理器，Ultra 2可能會有新的顏色選項。

不過，這兩款新型智慧手表的功能預料不會有重大更新，可能待明年Apple Watch發表十周年時再這麼做。

新款AirPods

由於蘋果的好幾項配件產品仍使用Lightning連接埠，例如AirPod、Beats耳機、滑鼠和鍵盤，所以蘋果可能會讓這些產品改用USB-C。天風證券分析師郭明錤認為，蘋果應該會推出配備USB-C連接埠的無線耳機，但也有分析師認為蘋果本周可能不會談到這些產品，會在稍後再推出。

開放iOS 17更新

蘋果將把智慧手機的作業系統更新至iOS 17，提供的新功能包含：撥打電話時讓對方看見用戶的自訂畫面、透過轉換器語言模型來改進自動修正、新的「日誌」App、將兩支iPhone靠近就能交換聯絡方式的Name Drop、全新的待機模式（可呈現通知、行程安排等資訊）等。