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Disney+北美推「快閃優惠」月費1.99元限期3個月

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 即時報導
迪士尼旗下的影音串流平台Disney+，近日推出訂閱費用優惠。(路透)
迪士尼旗下的影音串流平台Disney+，近日推出訂閱費用優惠。(路透)

迪士尼旗下的影音串流平台Disney+，近日突然推出大減價超省優惠，讓北美地區用戶能用每個月1.99美元價格訂閱，就能享受迪士尼影音服務。「紐約郵報」報導，迪士尼多個電視頻道日前突然被「下架」，只因他與美國第二大電視運營商合約談不攏，擔心收視率崩跌的他們，隨即推出破盤大優惠，只要你是新用戶或回歸用戶，都能在9月20日之前，享有1.99美元月費訂閱優惠，享受各種影音娛樂。

不過，超省優惠只有三個月，三個月期滿後，月費將自動回歸7.99美元，而且此一方案並非無廣告插入；如果完全不想被打擾，用戶得支付每個月13.99美元，比過往10.99美元的定價上漲近3成。

與第二大電視營運商喬不隴合約，讓迪士尼一口氣失去多個電視頻道，以及紐約、洛杉磯兩大都會區的觀眾群體，這個突如而來衝擊，讓迪士尼決定加強推廣串流，不想再受制於電視營運商之下。

除了以低價吸引民眾訂閱Disney+，迪士尼在公司聲明中也建議用戶，也可以選擇其他合作平台，像是Hulu + Live TV，讓你可以不必被合約約束、無須額外付費租用機上盒，並不必浪費時間等待安裝和開通，直接透過網路串流，同時收看電視頻道、體育賽事和迪士尼育樂影視作品。

被營運商「特許通訊公司」（Charter Spectrum）下架的迪士尼系列頻道中，包含專門的體育頻道ESPN，如今美國境內各種體育賽事同時進行，包含美網公開賽（US Open）、即將開季的美式足球、大學足球聯盟和美國職棒，穩定高收視率就這麼被切斷，才讓迪士尼如此焦慮。

Disney+北美推「快閃優惠」　月費不到65元僅台灣1/4

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