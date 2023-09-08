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蘋果iOS 16.6.1更新 修復ImageIO、錢包安全漏洞

編譯俞仲慈／綜合8日電
蘋果公司釋出iOS16.6.1作業系統更新版。（路透）
蘋果公司釋出iOS16.6.1作業系統更新版。（路透）

蘋果(Apple)電腦7日向用戶發布iPhone和iPad系統更新的重大訊息，以修復軟體新發現的ImageIO影像和錢包(Wallet)兩大安全漏洞，而且若不盡快升級新版，錢包將存在被駭的風險。

蘋果公司釋出iOS16.6.1作業系統更新版，以修復ImageIO、Wallet安全漏洞；蘋果表示，ImageIO安全漏洞方便駭客透過惡意影像發動攻擊，若用戶使用惡意製作的影像，可能產生系統漏洞，允許執行任意程式碼；此外，Wallet漏洞可能透過惡意製作的附加檔案，導致系統執行任意程式碼。

蘋果用戶安裝系統更新步驟如下：1.先打開iPhone「設定(Setting)」，2.選擇「一般(General)」，3.選擇「軟體更新(Software Update)」，用戶看到iOS16.6.1軟體更新版，即可點擊進行安裝。

萬一沒有看到更新選項，則返回「一般」頁面，點擊「關於(About)」檢查iOS版本號碼，如果是16.6.1，表示已安裝更新；如果手機仍使用16.6或更舊版本，則重複上述步驟。

如果用戶仍沒有看到更新版，則須重新啟動手機，如果依然沒有更新版出現，應仔細檢查網路連線，稍等片刻後再重試一次。

據了解，多倫多大學(University of Toronto)公民實驗室(Citizen Lab)研究人員在檢查一位在華府民間機構任職的某位人士手機，發現上述安全漏洞，而且是由備受爭議的以色列網路情報公司NSO Group以開發和銷售名義，將間諜軟體Pegasus安裝到用戶手機，卻不被發現，目前尚不清楚有多少用戶受此安全漏洞的影響。

預期蘋果下周發表iPhone 15新機時，會一併釋出iOS 17作業系統更新，但iOS 17適用機型不包含iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X。這三款舊機的用戶如果想修補安全漏洞，須升級到iOS 16.6.1。

安全漏洞 iOS iPhone

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