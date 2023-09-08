電器線路別亂配 他驚見「發燙還流褐色液體」嚇壞忙斷電

在使用充電器與線頭時，務必要注意電壓等規格是否相符合。示意圖。（取材自ingimage）

現代各種電器、3C用品愈來愈多，而這些用品裡頭，經常都是使用鋰電池來供應電力。因此許多人家中，也都常備著鋰電池的充電用品。然而，若是沒有注意電壓等問題，讓充電器在超過負荷下運作的話，很有可能產生問題，甚至出現嚴重的意外。

根據日本 媒體「まいどなニュース」報導，曾經獲得講談社BOX新人獎的作家鬼虫兵庫，最近在個人X平台（前身為twitter）上分享一張照片。畫面中他的充電器周邊，流著許多褐色的物體。他表示，這是他在充電時，發現充電器產生異常高溫 ，接著就流出了褐色液體，讓他嚇得趕快切斷電源。

鬼虫兵庫後來研判充電器出問題的原因，認為應該是充電線的電壓電流，和充電器不相符所導致的。當時他的USB充電線，是接在一個植物造景燈上，但是充電器則是今年6月才買來用的商品，彼此規格並不符合。只能說至少有及時發現，沒有在睡覺或外出時出狀況，釀成嚴重的後果。

日本「製品評價技術基盤機構」官方網站上也提醒，很多人常常搞丟專用的充電器，結果隨手就拿不同的線和充電器湊合著用，其實有可能造成充電過頭，或者線路損毀、起火等等狀況。因此平常最好區分各種不同的充電器和電線，避免意外產生。