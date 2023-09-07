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iPhone速度變慢好不順？專家教「5招」 讓手機告別卡頓

聯合新聞網／即時報導
專家教「5招」解決iPhone卡頓、速度慢問題。（本報資料照片）
專家教「5招」解決iPhone卡頓、速度慢問題。（本報資料照片）

iPhone 15即將發布，不少果粉已摩拳擦掌準備換新機，但也有人計畫繼續使用舊機。然而，許多使用舊款iPhone的用戶，正面臨著設備速度降低的問題。根據每日郵報（Daily Mail）報導，一位手機專家、Back Market經理凱倫（Kewin Charron）提出5個提升手機流暢度的方法，讓你輕鬆延長手機壽命。

如果你的iPhone速度變慢，Charron建議可以採取以下5步驟：

1、關閉後台應用程式

凱倫表示，如果手機安裝太多應用程式，可能會降低裝置速度，因為這些程式在後台運行時，會消耗大量RAM和CPU資源。

可以到iPhone的「設定、一般、背景App重新整理」，選擇Wi-Fi、Wi-Fi和行動數據，或點選關閉以完全停止後台程式重新整理，藉由調整後台App運行，讓手機變得更流暢。

2、檢查電池健康度

iPhone速度變慢，也可能是因為「電池」的問題。即使是較新的電池，如果過度使用也可能出現故障。

可以到「設定、電池、電池健康度與充電」查看手機電池的最大容量。數值維持在80%以上為正常，但若電池老化，百分比降至80%以下，會導致電池不再能保持電量，建議更換電池。

3、檢查高峰期效能電量

同樣在「電池健康度與充電」中，高峰期效能電量也是值得一看的重要部分，會提供關於電池性能狀態的資訊，顯示手機電池是否正常運行。如果發現電池出現任何故障，最明智的做法是更換新電池。

4、釋放儲存空間

iPhone速度卡頓也可能是因為「儲存空間不足」，當儲存空間已滿或即將耗盡，會導致可用內存減少，並影響CPU性能，進而降低手機速度。

凱倫表示，iPhone需要大約10%的可用儲存空間，來緩存暫時性文件，促進應用程式的順利運行和軟體更新。為了提高手機速度，凱倫建議使用者卸載不需要的程式、整理照片和影片，刪除不必要的內容。

5、恢復原廠設定

如果上述方法都沒有用，最極端的選擇是「將手機恢復原廠設定」。

先備份手機的資料，接著在重新應用這些資料前，將手機裝置恢復原廠設定。這個過程能夠移除緩存的數據，徹底清理手機內儲存內容。或者也可以刪除後再重新安裝特定應用程式。

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