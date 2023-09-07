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OpenAI將首度舉行開發者大會 11月在舊金山登場

編譯簡國帆／綜合外電
熱門人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，11月將在舊金山首度舉辦開發者大會。路透
熱門人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，11月將在舊金山首度舉辦開發者大會。路透

熱門人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，11月將在舊金山首度舉辦開發者大會，在其他AI業者的競爭加劇之際，希望能支撐對其產品的興趣。不過，OpenAI與背後投資人微軟也在舊金山遭逢第二樁集體訴訟，遭控違反隱私法律。

彭博資訊報導，OpenAI在6日的一篇部落格文章表示，11月6月將在舊金山舉行「OpenAI DevDay」開發者大會，接待來自世界各地的上百位開發者，計劃串流直播專題演說，並讓與會者能與技術人員對談，以及一窺目前正在打造的新工具。

這也是OpenAI首度舉行開發者大會，以加深與第三方應用程式（App）製造商的關係，並向更廣泛的群眾展示即將推出的產品。

OpenAI表示，超過200萬名開發者使用其GPT-4、GPT-3.5、Dall-E及Whisper AI模型，2020年也首度推出應用程式介面，讓開發者能把其AI模型加入App內，執行長奧特曼說：「我們期盼展示我們的最新工具，讓開發者打造新事物。」

不過，OpenAI面臨的法律爭議也未停歇。路透報導，法律事務所Morgan & Morgan代表兩位使用ChatGPT的匿名軟體工程師向舊金山聯邦法院遞狀，控告OpenAI與微軟使用上億名網路用戶的遭竊個人資訊，訓練AI技術。

這樁訴訟的內容和法律事務所Clarkson在6月控告OpenAI與微軟的訴訟大致相同，也好幾十頁的內容逐字重複。

除了隱私訴訟，微軟、OpenAI、Google及Stability AI等科技業者最近也因智財權問題挨告，遭控從網路蒐羅受版權保護的素材與個資，訓練生成式AI系統。

AI 舊金山 微軟

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