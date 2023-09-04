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Apple Watch「跌倒偵測」救台用戶1命 他還寫信謝庫克

記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch的跌倒偵測演算法持續更新與最佳化，更精準偵測使用者在各種使用情境下是否跌倒。（圖：蘋果提供）
Apple Watch的跌倒偵測演算法持續更新與最佳化，更精準偵測使用者在各種使用情境下是否跌倒。（圖：蘋果提供）

科技產品不斷創新，但唯有與用戶切身有助益的功能才能持續受到喜愛。近期蘋果執行長庫克（Tim Cook）信箱收到一封來自台灣用戶辛先生的感謝信，Apple Watch跌倒偵測又在緊急時刻發揮了救命的重要功用！

辛先生表示，幾周前不小心在家中跌倒、從樓梯上摔了下來，幸好當時他有戴著Apple Watch" rel="154292">Apple Watch，在偵測到他跌倒之後，自動撥打了緊急電話，幸運地在數分鐘之內救護車就抵達並進行接下來的醫療處置，他當時受了嚴重的傷，如果不是Apple Watch的幫忙，這個意外的結果可能會完全不一樣。在經過這次事件之後，辛先生深切感受到創新科技對增進人類安全扮演了關鍵的角色，因此特別寫信感謝蘋果團隊創造了真的救了他一命的重要產品。

Apple Watch的跌倒偵測功能從2018年Apple Watch Series 4之後開始出現，透過內建的加速感測器和陀螺儀，可以分析手腕移動軌跡和衝擊加速度，主動判斷使用者是否發生嚴重的跌倒狀況，並發出通知讓使用者點選是否立即撥打電話求救，如果在1分鐘內使用者沒有任何回應，便會主動撥打緊急服務電話，同時傳送位置資訊給「醫療卡」中預設好的緊急聯絡人。

如果你手上使用的是Apple Watch SE或Apple Watch Series 4或後續機型，透過iPhone上的Watch App，然後點一下「我的手表」標籤頁，點一下「SOS緊急服務」，即可開啟或關閉「跌倒偵測」，另也可以選取「永遠開啟」或「只在體能訓練期間開啟」。55歲以上的使用者蘋果預設會將此功能自動開啟，但18歲以下的使用者不適用。

台灣用戶辛先生寫給Tim Cook的感謝信，對Apple Watch在緊急時刻救...
台灣用戶辛先生寫給Tim Cook的感謝信，對Apple Watch在緊急時刻救了他一命表達誠摯謝意。（圖：蘋果提供）

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