我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一夫人吉兒確診 白宮：拜登篩檢陰性

走線人難求職… 英語不行幹苦力 有人來美後悔

歐盟DMA將上路 蘋果微軟主張這些服務不夠普及不該納管

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果和微軟主張，他們各自的App iMessage和 Bing搜尋服務不夠普及，不具新法所謂「守門人」的資格。（路透）
蘋果和微軟主張，他們各自的App iMessage和 Bing搜尋服務不夠普及，不具新法所謂「守門人」的資格。（路透）

歐盟依據將於周三依據《數位市場法》（Digital Markets Act, DMA）公布首波納管名單。英國金融時報報導，蘋果（Apple）和微軟主張，他們各自的App iMessage和 Bing搜尋服務不夠普及，不具新法所謂「守門人」的資格。

DMA 要求列為「守門人」的科技業者承擔新的責任，包括訊息共享、與競爭對手建立聯結，所提供的服務也要能和對手的App相互運作。

凡年營業額超過75億歐元、市值超過750億歐元且在歐盟每月活躍用戶4,500萬以上，將納入新的規範。不過，歐盟對超出這些指標的標準會有一定的取捨。

金融時報引述知情人士報導，微軟已表態拒絕讓Bing承擔和競爭對手Google Search相同的責任。知情人士透露，微軟較不會對Windowsa作業系統被列為「守門人」提出異議。不過，微軟主張，Bing市占率僅3%，若受法律加強監管，將處於更大的劣勢。

如果受新規定規範，Bing就需要提供用戶其他搜索引擎的選項，包括Google。也有人曾為微軟辯護，認為這麼一來可能更擴大Google的市占率。

另外，金融時報引述知情人士指出，蘋果主張iMessage使用人數未達到適用新規定的門檻，因此不必遵守相關義務，包括開放服務給競爭對手的App，如臉書（Facebook）旗下的WhatsApp。

分析師估計，iMessage 內建於所有 iPhone、iPad 和 Mac ，全球用戶量高達10億，但多年來蘋果始終未披露相關數據。蘋果和歐盟如何定義 iMessage 所在的市場可能是決定的關鍵因素。

微軟 App 歐盟

上一則

真的醉了？美國酒駕男報警抓逆向 竟抓到「本人」

下一則

勞工節後強制重返辦公室 亞馬遜、Meta：不遵守就另謀高就

延伸閱讀

蘋果iPhone 15發表倒數 達人最期待Type-C等3大升級

蘋果iPhone 15發表倒數 達人最期待Type-C等3大升級
蘋果首款MR頭盔Vision Pro供應鏈 擬納入2中企

蘋果首款MR頭盔Vision Pro供應鏈 擬納入2中企
不跟進雷蒙多 歐盟商會不認為中國「不適合投資」 中國外交部這麼說

不跟進雷蒙多 歐盟商會不認為中國「不適合投資」 中國外交部這麼說
破歐盟紀錄 希臘野火燒毀面積比紐約市大

破歐盟紀錄 希臘野火燒毀面積比紐約市大

熱門新聞

紐西蘭政府與毛利部落攜手復育南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。(取材自X平台)

紐西蘭成功復育「絕種百年」史前鳥類 18隻南秧雞重返野地

2023-08-29 04:26
12生肖中有4個生肖特別心狠。(示意圖，ingimage)

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

2023-09-03 03:40
這三個星座最容易變胖，想減肥一定要控制食欲。(ingimage)

最容易發胖3星座 雙魚自制力差、天秤飯局太多 這星座愛吃又不運動

2023-08-31 03:36
勞工部30日公布加班費新規定的建議，要求雇主向周薪低於1059元、年薪低於5萬5068元的「行政管理專職」全職工人支付加班費。(美聯社)

拜登政府新規：年薪低於5.5萬勞工可領加班費 估360萬人受惠

2023-08-30 23:58
被女主人強行硬上的狗狗Max。（取材自X平台）

他抓到前女友與大狗愛愛 甜喊「好孩子」6分鐘影片讓警察傻眼

2023-09-04 01:11
房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24

超人氣

更多 >
搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命

搭飛機不要這樣穿 空服員曝「6種NG穿搭」：嚴重恐致命
華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風