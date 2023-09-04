歐盟DMA將上路 蘋果微軟主張這些服務不夠普及不該納管

蘋果和微軟主張，他們各自的App iMessage和 Bing搜尋服務不夠普及，不具新法所謂「守門人」的資格。（路透）

歐盟 依據將於周三依據《數位市場法》（Digital Markets Act, DMA）公布首波納管名單。英國金融時報報導，蘋果（App le）和微軟 主張，他們各自的App iMessage和 Bing搜尋服務不夠普及，不具新法所謂「守門人」的資格。

DMA 要求列為「守門人」的科技業者承擔新的責任，包括訊息共享、與競爭對手建立聯結，所提供的服務也要能和對手的App相互運作。

凡年營業額超過75億歐元、市值超過750億歐元且在歐盟每月活躍用戶4,500萬以上，將納入新的規範。不過，歐盟對超出這些指標的標準會有一定的取捨。

金融時報引述知情人士報導，微軟已表態拒絕讓Bing承擔和競爭對手Google Search相同的責任。知情人士透露，微軟較不會對Windowsa作業系統被列為「守門人」提出異議。不過，微軟主張，Bing市占率僅3%，若受法律加強監管，將處於更大的劣勢。

如果受新規定規範，Bing就需要提供用戶其他搜索引擎的選項，包括Google。也有人曾為微軟辯護，認為這麼一來可能更擴大Google的市占率。

另外，金融時報引述知情人士指出，蘋果主張iMessage使用人數未達到適用新規定的門檻，因此不必遵守相關義務，包括開放服務給競爭對手的App，如臉書（Facebook）旗下的WhatsApp。

分析師估計，iMessage 內建於所有 iPhone、iPad 和 Mac ，全球用戶量高達10億，但多年來蘋果始終未披露相關數據。蘋果和歐盟如何定義 iMessage 所在的市場可能是決定的關鍵因素。