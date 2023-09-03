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華為Mate 60 Pro實體通路開賣「引爆排隊人潮」估賣出80萬支

記者林茂仁／即時報導
華為Mate 60 Pro在8月底一上市就賣到缺貨。(取材自微博)
華為Mate 60 Pro在8月底一上市就賣到缺貨。(取材自微博)

中國品牌華為實體通路在3日晚間開賣新手機Mate 60 Pro，導致北京、上海、廣州及深圳等地的華為門市再度出現排隊人潮。

3日開賣的手機就是華為Mate 60 Pro，會來買的民眾是之前在華為門市預訂者，因為之前華為提前在線上開賣手機，實體通路也同步展開預售作業，接受民眾付款人民幣1000元預訂手機，如今多個華為門市已有手機到貨，並且是連夜入庫，涵蓋Mate 60 Pro及Mate 60標準版。

每日經濟新聞報導，華為Mate 60 Pro手機的消費者陸續收到通知，可於9月3日18:08分前往門市取機。與此同時，華為商城、淘寶、京東等線上平台銷售頁面消息顯示，9月3日18:08分開啟華為Mate 60 Pro的全款搶購，預計9月3日18:08起陸續發貨。

華為Mate 60 Pro實體通路開賣出現排隊人潮。（取自界面新聞）
華為Mate 60 Pro實體通路開賣出現排隊人潮。（取自界面新聞）

界面新聞報導，9月3日18時8分，華為Mate 60 Pro手機在全通路開啟全款銷售後，上海、北京、深圳、廣州等地華為門市再現排隊盛況，引發搶購熱潮。華為商城、淘寶、京東等線上平台的各顏色 Mate 60 Pro 手機也都在１分鐘內售罄。

從華為3日在深圳門市進行的直播可以看到，不僅訂金銷售用戶前往門市取機，大量消費者亦蜂擁而至，第一時間搶購新機，場面異常火爆。直播間裏也被遙遙領先和Mate 60再次出發刷屏。

華為自8月29日發布Mate 60 Pro 12+512GB版本後，8月30日上架Mate 60標準版，售價人民幣5999元，目前同樣僅提供12+512GB版本，及雅川青，白沙銀，南糯紫，雅丹黑四種配色。

手機中國報導，有頭條數碼博主爆料稱，華為Mate60系列是一款創下銷量里程碑的產品，截止9月1日23點59分59秒，僅華為商城、京東商城和深圳線下通路銷售+預售，該機銷量預估已近80萬支（不包括各區域代理經銷商預約採購鋪貨量）。該博主還強調，這只是Mate60 Pro一款機型的銷量，而且電商平台方面只統計華為商城、京東商城的數據。

華為 北京 電商

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