我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

蘋果iPhone 15發表倒數 達人最期待Type-C等3大升級

中央社／台北2日電
蘋果9月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），分析師看好有望掀起換機潮。（路透）
蘋果9月將發表新款iPhone（暫稱iPhone 15），分析師看好有望掀起換機潮。（路透）

蘋果公司將於美西時間9月12日上午10時舉辦線上發表會，外界預期iPhone 15系列新手機將亮相。3C科技達人Tim哥認為，最值得期待的3大升級是Pro旗艦機型採用鈦金屬邊框、傳輸孔改為USB Type-C、全系列搭載「動態島」螢幕設計。

Tim哥接受採訪指出，iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max機身邊框可能採用鈦金屬，取代現有的不鏽鋼，能減輕重量、縮減螢幕邊框厚度，握持手感變得更好，外傳鈦金屬光澤也將帶來深藍色和灰色2個全新特殊色。

另一個值得期待的亮點是充電孔將從Lightning改為USB Type-C，Tim哥表示，蘋果已有不少產品例如MacBook、iPad採用Type-C接口，iPhone 15如果跟進可以更方便共用線材，也有助於吸引Android用戶跳槽。

Tim哥還提到，外傳iPhone 15全系列都將導入「動態島」螢幕設計，可以強化多工作業，不必頻繁切換App，例如用手機時可在動態島顯示傳輸檔案進度，未來甚至連Google地圖導航功能都有機會登上動態島，只要看一眼就能找路。

蘋果宣布將舉辦特別活動，主題為Wonderlust（好奇心），活動主視覺是一個具有沙丘風化效果的蘋果標誌，顯現藍色與灰色光澤，似乎暗示新機將採用不同的金屬材質。

媒體預測此次蘋果將發表iPhone 15系列4款新手機，包括平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。其中iPhone 15 Pro Max將是蘋果首款搭載潛望式鏡頭的手機，提供最高6倍光學變焦。

其他有機會亮相的新產品包括第9代Apple Watch，可能搭載新一代S9晶片，提升電池續航力，並推出全新粉紅色與新款編織材質錶帶。

更高階的智慧手錶Apple Watch Ultra也將推出後續機種，天風國際證券分析師郭明錤預測，第2代Apple Watch Ultra部分鈦金屬機構件將採用3D列印技術，能縮短生產時間和降低成本。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）認為，蘋果也將推出新款AirPods Pro耳機，改用USB Type-C接孔，並新增耳溫與聽力量測功能。

iPhone App Apple Watch

上一則

泰勒絲再造神話 演唱會電影預售票房超越「蜘蛛人」

下一則

9月2日星座運勢 雙子人氣上升 射手小心破財

延伸閱讀

彭博：華為新旗艦機測試網速超快、媲美新iPhone

彭博：華為新旗艦機測試網速超快、媲美新iPhone
蘋果發出邀請函 秋季發表會9月12日舉行

蘋果發出邀請函 秋季發表會9月12日舉行
iPhone 14 Pro Max上半年最暢銷

iPhone 14 Pro Max上半年最暢銷
iPhone「低耗電模式」真省電？ YouTuber實測好失望

iPhone「低耗電模式」真省電？ YouTuber實測好失望

熱門新聞

房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
紐西蘭政府與毛利部落攜手復育南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。(取材自X平台)

紐西蘭成功復育「絕種百年」史前鳥類 18隻南秧雞重返野地

2023-08-29 04:26
有些星座外表溫柔如小綿羊，內心卻狼性堅強，示意圖。(ingimage)

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

2023-08-25 20:35
密西根一名女子睡醒發現帳戶多了200萬元，後來才發現竟是中大獎，示意圖。（歐新社）

不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」

2023-08-26 00:20
拜登探視夏威夷野火災區時說，他家也曾遭遇大火；但媒體事後查證，那只是一場小火，與拜登的敍述相差甚遠。(Getty Images)

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

2023-08-26 21:57
義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」（Voi Hotels）飯店下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋引發爭議，飯店方最後拚命道歉；圖為示意圖。（Getty Images）

吃到飽主菜為比基尼女郎塗滿巧克力 飯店被迫道歉

2023-08-25 03:58

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元