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蘋果發表會9/12登場 iPhone 15可能有這2款新色

記者黃筱晴／即時報導
蘋果正式發出今年秋季發表會活動邀請函，將於9月12日登場。（圖：蘋果提供）
蘋果正式發出今年秋季發表會活動邀請函，將於9月12日登場。（圖：蘋果提供）

蘋果秋季發表會正式發出邀請函，如媒體預測，9月12日盛大登場，今年將是疫情後首度回歸實體在蘋果總部Steve Jobs Theater舉行，不過全球果粉同樣可透過官網或是Apple TV App一同欣賞發表會直播。趕快記下行事曆！

此次發出的邀請函的主題為「Wonderlust」，使用神秘的藍灰色係以及流沙般的動畫呈現，展現與以往繽紛歡樂設計截然不同的風格，但似乎恰恰好印證了外媒及3C達人的預測，iPhone 15系列可能會出現藍色、灰色系，並換上鈦金屬材質。

根據媒體以及3C達人們的預測，9月發表會除了iPhone 15全系列4款新機，可能還會有Apple Watch Series 9與新一代Apple Watch Ultra同步亮相，另外也有傳言表示換上USB-C充電的AirPods Pro，或是新款iPad也有可能登場。

另外，還可能會同時亮相Apple Watch Series 8、新一代AirPods Pro，甚至會有Apple TV以及新款HomePod也可能一同亮相，至於近年蘋果也非常重視的iPad系列新品，則可能會另外在10月另外舉辦一場發表會來發布。下半年新機潮即將席捲而來，大家趕快準備好錢包！

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