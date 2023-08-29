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打擊中國垃圾訊息戰 Meta刪「7704個臉書」帳戶

記者胡玉立／即時報導
社群平台臉書的母公司Meta29日宣布刪除與中國利益相關月抹黑對手的7000多個臉書帳戶。（路透）
社群平台臉書的母公司Meta29日宣布刪除與中國利益相關月抹黑對手的7000多個臉書帳戶。（路透）

社群平台臉書(Facebook)母公司Meta於29日宣布，它一舉刪除了與中國影響力活動相關的7704個臉書帳戶、954個臉書頁面、15個臉書群組和15個Instagram帳戶。Meta全球威脅情報事務安全團隊主管尼莫(Ben Nimmo) 表示：「這是我們有史以來針對單一網絡進行的最大規模單次打擊行動。」

據Meta研究人員29日報告，被命名為「Spamouflage」的中國跨平台網路垃圾訊息作戰活動，至少始於2019年，涉及臉書、Instagram、TikTok、X、YouTube、Substack和中文網站逾50個平台和論壇活動，帳號數以千計。此網路作戰活動源自於中國執法部門，企圖藉由發布大量網路垃圾訊息，促進中國利益、讚揚北京並批評西方，抹黑對手，目標對象包括美國、台灣、澳洲、英國、日本和全球華語使用者。

尼莫表示，「我們得出結論，這是我們迄今知道規模最大的隱蔽活動。」不過，尼莫也提到，這些活動似乎並不成功，因為許多發文充滿了拼寫錯誤和糟糕語法，很難觸及到他人或引起注意。

Meta表示，這是Meta在過去六年內移除的第七個中國影響力行動；其中四起在去年發現。中國網路影響力行動的操作手法，似乎是「學習和模仿」俄羅斯網路作戰行動。

Meta報告指稱，中國執法部門似在中國各地辦事處開展和操作此影響力活動；各辦公室似乎輪班工作，在上午和下午活動，午餐和晚餐休息。

紐約時報報導，雖然Meta已從臉書和Instagram刪除該活動相關帳號，但該行動在X、Reddit和TikTok等平台仍設有眾多帳號。

Meta表示，近年來Meta刪除了該行動部分內容，但該活動不斷以新帳號和策略捲土重來。該行動最初重點是抹黑2019年香港民主活動。2020年焦點轉向新冠疫情，除了轉移中國是病毒起源的說法，並將責任歸咎於美國。

社群平台臉書的母公司Meta29日宣布刪除與中國利益相關月抹黑對手的7000多個...
社群平台臉書的母公司Meta29日宣布刪除與中國利益相關月抹黑對手的7000多個臉書帳戶。（路透）
社群平台臉書的母公司Meta29日宣布刪除與中國利益相關月抹黑對手的7000多個...
社群平台臉書的母公司Meta29日宣布刪除與中國利益相關月抹黑對手的7000多個臉書帳戶。（路透）

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