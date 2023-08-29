華為新手機來了 能衛星通話的Mate60Pro低調上市

華為Mate60Pro手機未發布即「低調」上線。（取材自華為商城官網）

外界關注的中國華為 Mate60系列手機「低調」上線。華為終端官博29日宣布，華為Mate系列手機累計發貨達到1億部。為此，華為推出了「HUAWEI Mate 60 Pro 先鋒計劃」，並於29日12時08分正式上線，讓部分消費者提前體驗史上最強大的Mate手機。官方公告顯示，該款手機12+512GB 版本售價人民幣6999元(約960美元)。

華為稱，Mate60 Pro採同心設計，色彩靈感源自壯麗山川河流，有雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四種配色。

值得注意的是，華為在衛星通信領域再次突破，Mate 60 Pro成為全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網絡信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話，「時刻在線」。

在其他功能方面，這次Mate 60 Pro搭載首發第二代崑崙玻璃，耐摔能力又提升1倍；同時，接入盤古人工智慧大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗；此外，新機預裝鴻蒙4.0操作系統。機身重量含電池約225克。但官方並未透露新機晶片 訊息。

此前，有許多大陸博主搶先爆料華為Mate 60的配置，華為Mate 60系列配置將有兩個版本：5G 版本新機將採用最新自研的麒麟985X處理器。將採用中芯國際N+1的製造工藝，等效台積電7nm工藝，綜合性能將比麒麟980好，略低於麒麟990，綜合性能相當於如今的高通驍龍中端5G處理器778G的性能水平；4G版本將繼續採用驍龍8Gen1+處理器+LPDDR5+UFS3.1的性能組合。但目前還未有更多訊息能證實晶片內容。