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谷歌要賣地圖API權限 瞄準特斯拉等公司 盼進帳1億元

編譯季晶晶／綜合外電
谷歌計畫出售旗下地圖新API的取用權限以創造營收。(取材自Google Project Sunroof網站)
谷歌計畫出售旗下地圖新API的取用權限以創造營收。(取材自Google Project Sunroof網站)

財經網站CNBC報導，谷歌（Google）計劃出售旗下地圖新API（App開發介面）的取用權限，提供太陽能、能源和空氣品質等資訊，協助企業開發關聯產品，第一年的進帳目標設在1億美元。

谷歌的新產品包括太陽能API，可供太陽能安裝廠商如SunRun和特斯拉能源，以及太陽能設計公司Aurora Solar使用。谷歌也看到了能將房地產業者Zillow、Redfin，旅館業者Marriott Bonvoy和電力公司PG&E納入客戶名單的商機。

Solar API的部分數據來自2015年以消費者為導向的試點項目Project Sunroof，那是協助家戶估算屋頂該安裝多大的太陽能板，以及計算潛在效益的計畫。它還能根據谷歌地圖資訊提供建物屋頂和附近樹木的3D建模。

谷歌計劃出售的API可取得個別建物資訊，以及特定城市或郡縣所有建物的彙整數據。谷歌現有逾3.5億棟建物的數據，遠多於2017年推出Project Sunroof時的6,000萬棟。

內部文件估計，太陽能API推出第一年就能創造9,000萬到1億美元營收。未來還可能連接到谷歌的雲產品。

該公司也計劃推出空氣品質API，讓客戶取得空氣品質數據，例如特定地點的汙染物和健康建議，還包括數位熱數據地圖、每小時空氣品質變化資訊，以及長達30日的空氣品質歷史紀錄。

將地圖產品貨幣化反映出谷歌在經濟放緩的情況下面臨創收壓力。該公司目前將用於導航的地圖API授權給Uber等公司使用，後者2019年說，三年向谷歌支付了5,800萬美元。

地圖API的營收流入谷歌雲業務，該業務在第1季終於轉虧為盈，但與市場領導者亞馬遜和微軟競爭很辛苦。

谷歌未透露地圖業務的賺賠，但根據摩根士丹利分析師Brian Nowak在2021年受訪時的說法，這一直是谷歌獲利最差產品之一。大摩當時估計，隴著新的旅遊產品和推廣圖釘（promoted pins）開始增加營數，谷歌地圖到今年可賺進111億美元。

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