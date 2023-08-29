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iPhone「低耗電模式」真省電？ YouTuber實測好失望

聯合新聞網／即時報導
iPhone的低耗電模式真的有用嗎？網親測後發現效果不大。(取材自ingimage)
iPhone的低耗電模式真的有用嗎？網親測後發現效果不大。(取材自ingimage)

蘋果 （Apple）手機iPhone的「低耗電模式」真的省電 嗎？近日一名YouTuber為了驗證這件事，特地用一台iPhone 12測試了三輪，結果顯示，雖然開啟低耗電模式確實可以省下一些電量，但似乎沒有想像中大，通常只能省5至6%，特殊狀況下至多只能節省10%左右的電量。

YouTuber「PhoneBuff」近日在頻道驗證iPhone的低耗電模式是否真能省電，因此開啟了三輪的測試，首先他用iPhone 12測試兩次電池續航力 ，一次開啟低電量、一次關閉，最終結果發現低耗電模式比一般模式下還多五分鐘續航。

而第二輪測試中，他讓iPhone連續運行一般的應用程式兩小時（如Instagram、Gmail等），總共進行了四個應用程式（APP），共八小時的測試。最後結果顯示，低耗電模式跟一般模式相較只下節省了共6%的電量。第三輪測試中，使用不同的應用程式，這次選擇的是對處理器負擔較重的應用程式，同樣經過八小時，他發現低耗電模式雖然會影響啟動速度，但最後低耗電模式剩下13%，而一般模式則為1%。

結果顯示，雖然低耗電模式確實有效，但是在啟用後某些功能可能受到影響，如應用程式的速度、各種自動下載、5G服務等等，但確實可以「微幅」增加手機的續航力，讓電池可以稍微再撐久一些。

最後，「PhoneBuff」也表示，如果你在手機剩20%電量的時候打開低耗電模式，至少還可以多增加1至2%的電量，雖然很微小，但在必要的時候可能會很有幫助。

iPhone YouTuber 5G

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