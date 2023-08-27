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台灣旅客在國外租車時被多收取高達 67% 的費用

【紐約訊】

連上英國或澳洲的 VPN 伺服器可協助台灣旅客節省數千元新台幣。

網路安全公司 NordVPN 的研究顯示租車公司向台灣旅客收取的費用比海外客戶高出數千元新台幣。

使用英國版而非台灣版 Hertz 網站在倫敦預訂佛賀汽車（Vauxhall）Corsa 車款，14 天可節省 67%（NT$21,123.06）的巨額費用，這也是研究中所發現的最大折扣。

NordVPN 的研究人員使用其虛擬私人網路（VPN），使其位置對網站來說看起來像不在台灣一樣。透過此操作，他們發現如果旅客想在雪梨租車兩週，在 Hertz 網站上預訂 KIA Picanto 車款可節省 59%（NT$18,667.5）的費用，在 Expedia 網站上預訂現代汽車（Hyundai）Kona 車款則可節省 59%（NT$15,078.74）的費用。

VPN 是什麼？VPN 可隱藏 IP 位址，同時提升隱私權和安全性。只要選取一個國家，NordVPN 就會確保網站認為您在該位置。然後，VPN 使用者就可以看到向海外消費者展示的不同內容和價格。

使用英國伺服器，今年 10 月在倫敦租用佛賀汽車 Astra 車款，兩週可節省 NT$19,783.22，Hertz 網站上的價格從貴得驚人的 NT$47,206.96 降至 NT$27,415.52。同時，通過 Qeeq 網站預訂 Opel Insignia 車款的價格也從 NT$38,372 降至 NT$22,826.33，便宜了 NT$15,545.67。

在澳洲旅行也是如此。當連上澳洲伺服器使用 Qeeq 網站，在雪梨租一輛三菱 ASX 便宜了NT$15,815.81（費用從 NT$36,919 降至 NT$21,103.19）。

此研究由 NordVPN 於 2023 年 7 月 17 日至 21 日進行。研究人員使用多個國家的伺服器，同時搜尋同一供應商出租的同款汽車。

在研究過程中，有向不同國家的消費者提供相近價格的情況。然而，為了便於說明，本文和表格僅列出最大的價差結果。

價格差異可能是由於多種原因所導致的，包含短期行銷活動和當地折扣。

NordVPN 台灣行銷經理 Ugne Mikalajunaite（于明花）表示：「千萬不要以為您看到的價格跟別人看到的一樣。台灣消費者一直都知道貨比三家是明智之舉，但網際網路時代的到來意味著您現在需要對同一間供應商貨比三家。」

「企業會使用各種複雜的演算法來迎合不同國家的購買力。他們會在不同的網域上顯示不同的價格，甚至會根據您的造訪位置而異。」

「網站了解到的任何關於您的資訊都可能被用來針對您。最有可能影響顯示價格的因素是您的位置、您重複造訪網站是否有被 Cookie 追蹤，以及搜尋日期是否恰逢學校放假的日子。」

「我們已經展示了如何透過使用 VPN 存取海外客戶看到的網站，讓一次旅行可以節省數百甚至數千美元。您不必成為電腦科學家，也可以節省這些費用。VPN 非常容易使用，任何人都可以輕鬆做到。」

關於 NordVPN

NordVPN 是世界上最先進的 VPN 服務供應商，在全球有數百萬網路用戶都在使用。NordVPN 提供 Double VPN 加密技術和 Onion Over VPN，確保零追蹤的網路隱私。該產品的主要功能之一是威脅防護，可以阻止惡意網站、惡意軟體、追蹤程式和廣告。NordVPN 簡單好上手，提供市面上最優惠的價格之一，並在遍佈全球 60 個國家擁有超過 5,000 台伺服器。欲了解更多資訊可參閱：https://nordvpn.tw

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