台灣旅客在國外租車時被多收取高達 67% 的費用

連上英國或澳洲 的 VPN 伺服器可協助台灣旅客節省數千元新台幣。

網路安全公司 NordVPN 的研究顯示，租車 公司向台灣旅客收取的費用比海外客戶高出數千元新台幣。

使用英國版而非台灣版 Hertz 網站在倫敦預訂佛賀汽車（Vauxhall）Corsa 車款，14 天可節省 67%（NT$21,123.06）的巨額費用，這也是研究中所發現的最大折扣。

NordVPN 的研究人員使用其虛擬私人網路（VPN），使其位置對網站來說看起來像不在台灣一樣。透過此操作，他們發現如果旅客想在雪梨租車兩週，在 Hertz 網站上預訂 KIA Picanto 車款可節省 59%（NT$18,667.5）的費用，在 Expedia 網站上預訂現代汽車（Hyundai ）Kona 車款則可節省 59%（NT$15,078.74）的費用。

VPN 是什麼？VPN 可隱藏 IP 位址，同時提升隱私 權和安全性。只要選取一個國家，NordVPN 就會確保網站認為您在該位置。然後，VPN 使用者就可以看到向海外消費者展示的不同內容和價格。

使用英國伺服器，今年 10 月在倫敦租用佛賀汽車 Astra 車款，兩週可節省 NT$19,783.22，Hertz 網站上的價格從貴得驚人的 NT$47,206.96 降至 NT$27,415.52。同時，通過 Qeeq 網站預訂 Opel Insignia 車款的價格也從 NT$38,372 降至 NT$22,826.33，便宜了 NT$15,545.67。

在澳洲旅行也是如此。當連上澳洲伺服器使用 Qeeq 網站，在雪梨租一輛三菱 ASX 便宜了NT$15,815.81（費用從 NT$36,919 降至 NT$21,103.19）。

此研究由 NordVPN 於 2023 年 7 月 17 日至 21 日進行。研究人員使用多個國家的伺服器，同時搜尋同一供應商出租的同款汽車。

在研究過程中，有向不同國家的消費者提供相近價格的情況。然而，為了便於說明，本文和表格僅列出最大的價差結果。

價格差異可能是由於多種原因所導致的，包含短期行銷活動和當地折扣。

NordVPN 台灣行銷經理 Ugne Mikalajunaite（于明花）表示：「千萬不要以為您看到的價格跟別人看到的一樣。台灣消費者一直都知道貨比三家是明智之舉，但網際網路時代的到來意味著您現在需要對同一間供應商貨比三家。」

「企業會使用各種複雜的演算法來迎合不同國家的購買力。他們會在不同的網域上顯示不同的價格，甚至會根據您的造訪位置而異。」

「網站了解到的任何關於您的資訊都可能被用來針對您。最有可能影響顯示價格的因素是您的位置、您重複造訪網站是否有被 Cookie 追蹤，以及搜尋日期是否恰逢學校放假的日子。」

「我們已經展示了如何透過使用 VPN 存取海外客戶看到的網站，讓一次旅行可以節省數百甚至數千美元。您不必成為電腦科學家，也可以節省這些費用。VPN 非常容易使用，任何人都可以輕鬆做到。」

關於 NordVPN

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