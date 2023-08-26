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Google在Pixel Buds推「定期清耳機」 時間一到就通知

聯合新聞網／ 即時報導
你的耳機多久沒清了呢？Google將針對Pixel Buds推出「定期清潔」通知更新。（示意圖／ingimage）
你的耳機多久沒清了呢？Google將針對Pixel Buds推出「定期清潔」通知更新。（示意圖／ingimage）

你有多久沒清理你的耳機 了？又或者是從來沒清理過？近日Google 推出Pixel Buds的新更新，它將會開始主動提醒使用者「清理耳機」，其功能主要是透過計算使用時間判定，只要用超過120小時就會發送清潔通知給使用者，定期注意衛生狀況。

Google在2022年發布Pixel Buds Pro後已經過去將近一年多，許多使用者用它來聽音樂 、玩遊戲和工作到現在，總共清理幾次了呢？根據「9To5Google」爆料，透過破譯更新文件發現，未來Google將針對Pixel Buds推出一項更新，其將提醒使用者定期清理耳機。

許多耳機都會直接接觸到耳道中使用，若沒有定期清理，耳機將會開始藏汙納垢，變得相當不衛生，但身為使用者的我們經常會忘記這件事，而繼續使用下去。Google針對Pixel Buds版本1.0.555017123的更新中將會強化使用者衛生習慣。

未來Pixel Buds的使用者將會在使用120小時收到清潔通知，若你平日都需要佩戴Pixel Buds工作或聽音樂等，這大約會是3個禮拜的時間。而身為使用者的我們，其實也不用苦苦等待更新的到來，現在就可以去清理自己的耳機，以維持良好的衛生習慣。

Google將針對Pixel Buds推出「定期清潔」通知更新。（取材自Goog...
Google將針對Pixel Buds推出「定期清潔」通知更新。（取材自Google官網）

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