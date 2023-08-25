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蘋果iPhone 15彩色編織充電線 5色洩機身顏色還「超值加量」

聯合新聞網／ 即時報導
爆料大神Kosutami在社群平台X秀出iPhone 15的彩色Type-C編織充電線，且長度增加至1.5公尺，目前有橙色、黃色、藍色、白色和黑色。（取材自X平台）
爆料大神Kosutami在社群平台X秀出iPhone 15的彩色Type-C編織充電線，且長度增加至1.5公尺，目前有橙色、黃色、藍色、白色和黑色。（取材自X平台）

蘋果發表會即將在9月登場，愈來愈多人關心iPhone 15 系列會有什麼新變化。外媒指出，此次iPhone 15系列的充電線 全面「有感升級」，並搭配相同顏色的Type-C 充電線，誘惑果粉全面換機，也能得知新機會推出何種新色等。

爆料大神Kosutami在社群X平台（前身為推特Twitter）發文表示，蘋果計劃為iPhone 15系列配備和機身顏色相同的Type-C編織 充電線，而非先前的環保矽膠材質 ，且長度增加50%，從原本的1公尺延長至1.5公尺。另一名爆料者Majin Bu也確認，iPhone 15系列編織充電線確實為1.5公尺，且會比先前版本更加耐用。

蘋果傳出將為iPhone 15系列的充電線改頭換面，搭配相同機身顏色的Type-...
蘋果傳出將為iPhone 15系列的充電線改頭換面，搭配相同機身顏色的Type-C充電線，誘惑果粉全面換機。（取材自蘋果官網）

Kosutami隨後也秀出5種顏色的編織充電線，包含橙色、黃色、藍色、白色和黑色，似乎和先前爆料的機身顏色差不多，還確認這些都是「原廠正品」。聯合新聞網《科技玩家》日前報導，平價版iPhone 15、iPhone 15 Plus將翻新6顏色，可能會推出午夜色（黑色）、黃色、綠色、藍色、橙色（Orange）和粉色（玫瑰金）。

其實蘋果在MacBook Air、MacBook Pro、iMac系列就附上與機身相同的電源線（充電線），如今也要讓iPhone線材改頭換面，引起果粉評價兩極化，贊成者大讚「很棒」，反對者認為，這些顏色看起來很髒，「很像沾到某些東西」或是「使用很久的痕跡」。

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