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買iPhone整新機少拿2物 忘記密碼遭蘋果官方如此對待

聯合新聞網／ 即時報導
近日有網友分享他買了蘋果整新機，但交易當時沒有拿到購買證明，後續要去蘋果原廠售後維修被拒的慘案。（取材自ingimage）
近日有網友分享他買了蘋果整新機，但交易當時沒有拿到購買證明，後續要去蘋果原廠售後維修被拒的慘案。（取材自ingimage）

不管是從什麼管道買手機 ，除了要格外留意買賣資訊的透明，售後有沒有拿到購買證明，絕對是非常重要，近日有網友買了「蘋果 整新機 （除了主機版跟部分零件之外，其他部分都是新的手機）」，但交易當時沒有拿到購買證明，後續要去蘋果（Apple ）原廠 售後維修竟慘被拒絕。

近日有網友在PTT的MobileComm分享，他表示自己1年前在MacShop跟賣家 購買iPhone 整新機，賣家僅提供「盒裝證明」並解釋是因為主機面板故障所以拿去整新，然而近日這名網友手機因為密碼 錯誤遭到鎖定，想回官方原廠求救卻因沒有當初的購買證明而被拒，再轉向回頭詢問原賣家，賣家卻推說：「不是有盒裝就可以了嗎？」讓他傷心地詢問網友們該如何處理。

有網友提到：「即使你是跟通訊行 購買但當下沒有拿發票，過了一年再回去跟通訊行說蘋果說要購買證明，通訊行也很難補給你吧！」、「如果是實體發票也很少會保留這麼久吧？」、「如果回原廠換整新機換回來，應該有文件吧，你當初沒跟對方要嗎？」、「你買之前沒有要購買證明就是個錯誤，Apple所有售後都要看這個。」、「都買了多久才來要購買證明也是真好笑。」、「當經驗吧，蘋果只認發票跟原盒。」

但也有網友認為售後使用是自己的問題：「你自己忘記密碼關原賣家什麼事？」也有網友認為訴諸法律也是個管道：「賣家擺明不想鳥你，覺得有問題就去告他囉。」

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