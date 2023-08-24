手機能不能「邊睡邊充電」？蘋果曝2動作恐死亡風險

手機究竟能不能邊睡邊充電？蘋果給出解釋。（示意圖／ingimage）

近期與手機充電相關的事件頻傳，究竟要怎麼充電才是正確的？把手機擺在枕頭旁「邊睡邊充」可以嗎？蘋果官網針對幫手機充電列出幾點注意事項，其中幾點若沒有好好遵守，甚至可能「暴露在死亡或傷害的風險」。

近日許多與手機充電相關的意外頻傳，甚至有行動電源爆炸事件，當事人被爆炸噴濺的融化物炸傷，嚇壞許多網友。究竟該如何正確充電，蘋果官方提出幾點建議。

根據蘋果的「iPhone 的重要安全資訊」中表示，使用者可以使用「Made for iPhone 」或其他第三方連接線和電源轉接器來為iPhone充電，需與USB 2.0或以上版本相容，以及符合適用國家規定和國際與地區安全性標準。然而其他轉接器可能不符適用的安全標準，且使用這類轉接器充電可能會暴露在死亡或傷害的風險。

除此之外，使用受損的連接線或充電器，或者在潮溼情況下進行充電，可能會造成火災、觸電、傷害或對iPhone或其他財物造成損害。當你使用隨附的充電線或另外購買的原廠無線充電器來替iPhone充電時，應確定其USB連接器已完全插入相容的電源轉接器，再將轉接器插入電源插座 。

蘋果也提醒，使用有線方式替iPhone充電時，務必將其置於通風良好的環境。使用無線充電器時，請移除金屬保護殼並避免在充電器上放置金屬異物（例如：鑰匙、硬幣、電池 或首飾），因為它們可能會變熱或干擾充電。