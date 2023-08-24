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蘋果iPhone 15附的USB-C數據線 可能僅USB 2.0速度

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司iPhone 15附的USB-C數據線，可能僅USB 2.0速度。（取材自X平台）
蘋果公司iPhone 15附的USB-C數據線，可能僅USB 2.0速度。（取材自X平台）

距離蘋果公司發布下一代iPhone 15僅三周時間，9to5Mac網站報導更多相關傳言，除上周的iPhone 15將支援Thunderbolt以加快資料傳輸速度外，還有一個新謠言指出USB-C數據線將限制在USB 2.0的速度。

不同消息來源的共識是，iPhone 15將具有USB-C而非Lightening連接器。但如何呈現還不得而知。本月稍早， 一名爆料者顯示新iPhone的USB-C連結器影像。根據專家，這些元件有Thunderbolt裝置中Retimer晶片，傳輸速度高達40 Gbps。外界也流傳據稱是蘋果新生產的USB-C數據線照片，長度1.5公尺，有藍、黃和粉紅在內與手機顏色相匹配。

但研究人員Majin Bu在X平台貼文透露出來的細節，可能讓期待iPhone 15的人感到不安。他說，這條USB-C數據線長1.6公尺，比目前iPhone包裝盒裡附的更長也更粗更耐用，然而，即使有USB-C接頭，傳輸速度卻是USB 2.0，僅能以與lightening相同的480 Mbps最大速率傳輸資料。

但也有其他可能情境存在。第一種可能是，ChargerLab先前在iPhone 15的USB-C連結器裡發現Thunderbolt晶片，蘋果也許將Thunderbolt限制在較昂貴的iPhone 15機型。

第二種是所有iPhone 15機型全都支援Thunderbolt，但蘋果單獨銷售Thunderbolt數據線，它比普通USB-C數據線要貴。例如，蘋果以39美元的價0.8公尺的Thunderbolt 3數據線，1.8公尺的Thunderbolt 4數據線賣129美元。

第三種可能是網傳的這些數據線都不是給iPhone的，而是用在帶有USB連接埠的Magic Mouse和Magic Keyboard新版本上。因此，它們並不需要支援USB 3.0，甚至不需要支援Thunderbolt。

目前USB-C數據線的情況耐人尋味，要等9月12或13日蘋果發布iPhone 15才能揭曉答案。

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