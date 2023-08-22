我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

23年來新高…30年房貸利率站上7.48% 購屋族叫苦

去哪了？習近平無故缺席金磚論壇 各方揣測

誰還需口譯？Meta發布可數十種語言互譯的AI模型

編譯劉忠勇／綜合外電
Meta在網誌公布，他們的SeamlessM4T模型可以支援近100種語言的文本和語音之間的翻譯，以及35種語言的全語音對譯。（Meta網誌）
Meta在網誌公布，他們的SeamlessM4T模型可以支援近100種語言的文本和語音之間的翻譯，以及35種語言的全語音對譯。（Meta網誌）

臉書（Facebook）母公司Meta 周二發布一套人工智慧（AI）模型，能翻譯數十種語言並轉成文字，為日後建立跨語言即時溝通工具打下基礎。

Meta在網誌公布，他們的SeamlessM4T模型可以支援近100種語言的文本和語音之間的翻譯，以及35種語言的全語音對譯，將原本只能在單獨模型中使用的技術結合在一起。

Meta執行長祖克柏已表示，他預見這種工具可以促進全球用戶在元宇宙（metaverse）中互動。他正將臉書的未來押注在這個虛擬世界網路上。

Meta在網誌中說，這套AI翻譯工具將公開供非商業使用。

這個全球最大社群媒體公司已發表一系列免費使用的AI模型，包括名為Llama的大型語言模型，對微軟支持的OpenAI和Google 形成嚴厲挑戰。

不過，Meta也和業界一樣面臨相同的法律問題，這些問題都跟創建模型時所攝取的訓練數據有關。

就SeamlessM4T模型來說，Meta研究人員在一篇研究論文中說，他們從400萬小時的「原始音檔」收集語音訓練數據，「原始音檔來自一個可公開使用的網路數據資料庫」。

AI 臉書 社群媒體

上一則

日本搭電車「1動作」惹火在地人 留學生被罵「惡劣的中國人」

下一則

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

延伸閱讀

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工
誰與爭鋒？波克夏上季資產逾1兆美元 比微軟+字母+Meta還多

誰與爭鋒？波克夏上季資產逾1兆美元 比微軟+字母+Meta還多
失眠的人50%「這裡痛那裡也痛」 奇美醫院發表疼痛預測

失眠的人50%「這裡痛那裡也痛」 奇美醫院發表疼痛預測
Threads用戶暴跌 將推網頁版挽頹勢

Threads用戶暴跌 將推網頁版挽頹勢

熱門新聞

三星座最容易發財。示意圖。（路透）

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

2023-08-16 20:47
圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
圖為朋友相聚示意圖。（ingimge）

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

2023-08-22 02:31
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50
有些人即使面臨困難也不會輕言放棄，依舊不屈不撓地向前邁進，不到成功前絕不停下腳步。示意圖。(取材自ingimage)

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

2023-08-15 21:20
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。(圖：Disney+提供)

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

2023-08-21 13:13

超人氣

更多 >
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺