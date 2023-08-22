誰還需口譯？Meta發布可數十種語言互譯的AI模型

Meta在網誌公布，他們的SeamlessM4T模型可以支援近100種語言的文本和語音之間的翻譯，以及35種語言的全語音對譯。（Meta網誌）

臉書 （Facebook）母公司Meta 周二發布一套人工智慧（AI ）模型，能翻譯數十種語言並轉成文字，為日後建立跨語言即時溝通工具打下基礎。

Meta在網誌公布，他們的SeamlessM4T模型可以支援近100種語言的文本和語音之間的翻譯，以及35種語言的全語音對譯，將原本只能在單獨模型中使用的技術結合在一起。

Meta執行長祖克柏已表示，他預見這種工具可以促進全球用戶在元宇宙（metaverse）中互動。他正將臉書的未來押注在這個虛擬世界網路上。

Meta在網誌中說，這套AI翻譯工具將公開供非商業使用。

這個全球最大社群媒體 公司已發表一系列免費使用的AI模型，包括名為Llama的大型語言模型，對微軟支持的OpenAI和Google 形成嚴厲挑戰。

不過，Meta也和業界一樣面臨相同的法律問題，這些問題都跟創建模型時所攝取的訓練數據有關。

就SeamlessM4T模型來說，Meta研究人員在一篇研究論文中說，他們從400萬小時的「原始音檔」收集語音訓練數據，「原始音檔來自一個可公開使用的網路數據資料庫」。